Katihar News: कलयुगी बेटे की घिनौनी करतूत, पिता की हत्या के लिए रची साजिश, जानिए वजह

Katihar News: कटिहार में एक बेटे ने अपने खुद के पिता के लिए हत्या की सुपारी दे दी. पारिवारिक विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि एक बेटे ने अपने ही पिता की पैसे देकर हत्या कराने की साजिश कर डाली. पुलिस ने घटना के घटित होने से पहले ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Sep 28, 2025, 07:05 PM IST

कटिहार क्राइम न्यूज
कटिहार क्राइम न्यूज

Katihar News: कटिहार से एक दिल- दहला देने वाला सामने आया, जहां एक बेटे ने खुद के पिता की हत्या की सुपारी दे दी. जायदाद से बेदखल करने और प्रेम विवाह करने के मतभेद से बेटे ने दस लाख रुपये में अपने ही पिता की हत्या की डील कर दी. बेटे का नाम मो० फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम है.

कटिहार पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि फिरोज अंसारी का अपने पिता और भाई से प्रेम विवाह के कारण गहरा मतभेद था. जिसके कारण घरवालों ने उसे घर से तो निकाला साथ ही जमीन जायदाद से भी बेदखल कर दिया. जिसके बाद गुस्से में उसने अपने पिता की हत्या करवाने का फैसला ले लिया. इससे पहले आरोपी इस घटना को अंजाम देते पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पिता की हत्या की सुपारी देने वाले पुत्र के साथ-साथ पुलिस ने अन्य चार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास से एक देशी कट्टा, एक देशी पिस्तौल और ज़िंदा कारतूस बरामद हुआ है. सभी आरोपियों को पुलिस ने कटिहार की न्यायिक हिरासत मे भेज दिया है.

इनपुट: रंजन कुमार

