Samastipur Road Accident: तेज रफ्तार हाईवा का तांडव, दो जिगरी दोस्तों की मौत

Samastipur Accident News: समस्तीपुर में आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण किसी मासूम की जान जा रही है. ऐसा ही एक मामला फिर सामने आ रहा है, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने दो मासूम छात्रों की जान ले ली.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:38 AM IST

Samastipur Accident News: बिहार के समस्तीपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. यह घटना 23 अक्टूबर को ताजपुर के बंगरा थाना क्षेत्र के मुहुआ रोड के पास में जीवन सहारा हॉस्पिटल के पास घटित हुई है, जहां शाम के समय में टहल रहे दो दोस्तों को एक तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल दिया. दोनों मृतक बंगरा थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर रजवा वार्ड चार के निवासी थे. 

जानकारी के अनुसार एक मृत लड़के की पहचान कमलेश महतो के 18 साल के बेटे आर्यन कुमार और दूसरे की पहचान इसी गांव में रहने वाले सोनू कुमार सिंह के 18 साल के बेटे प्रिंस कुमार के रूप में की गई है. इस घटना के संबंध में पुलिस को पूरी जानकारी हादसे में मृत प्रिंस के चाचा मनीष सिंह ने बताया. आर्यन और प्रिंस आपस में काफी पुराने और दोस्त थे. दोनों एक ही साथ इंटर में पढ़ाई कर रहे थे. इस घटना में प्रिंस की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आर्यन की मौत परिवार के लोगों द्बारा अस्पताल में जाने के दौरान रास्ते में हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की पूरी जानकारी लोगों से घटना की जांच में जुट रई है. एसएसपी संजय पांडे ने बताया कि हाईवा की ठोकर से दोनों युवक की मौत हुई है. मौत के बाद शव का पंचनामा बनाकर सदर अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया गया है. हाईवा ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया था. घटना को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.

इनपुट: मुनटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar NewsBihar Accident NewsSamastipur News

