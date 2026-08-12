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पटनाः दानापुर में धरे गए हाइवे के लुटेरे, बिहटा में शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई

Patna Crime News: पटना पुलिस ने दानापुर इलाके में पुलिस ने हाइवे पर लूटपाट करने वाले एक गैंग के 5 सदस्यों पकड़ने में कामयाबी हासिल की. उधर, बिहटा में शराब तस्करी का खुलासा किया है. पुलिस ने यहां 77.76 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 12, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:41 AM IST
पटनाः दानापुर में धरे गए हाइवे के लुटेरे, बिहटा में शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई
Image Credit: पटनाः दानापुर में धरे गए हाइवे के लुटेरे (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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