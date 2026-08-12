/पटनाः दानापुर में धरे गए हाइवे के लुटेरे, बिहटा में शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई

उधर, बिहटा में शराब तस्करी का खुलासा किया है. पुलिस ने यहां 77.76 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई परेव पुल के पास की गई. बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी बाइक पर एक बैग में शराब छिपाकर ले जा रहा था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से शराब लेकर कोइलवर की ओर से आ रहा है. सूचना के आधार पर परेव पुल के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को रोककर तलाशी ली, जिसके पास से 432 टेट्रा पैक में कुल 77.76 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई. पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल BR01JK2620 को भी जब्त कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनय कुमार उर्फ लक्की, निवासी छोटी कोपा, थाना नौबतपुर, पटना के रूप में हुई है.