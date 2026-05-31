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हनीट्रैप का खेल: फोन पर प्यार, कमरे में अश्लील वीडियो और फिर लूट; दानापुर के 'बंटी-बबली' जोड़ी का पर्दाफाश

Danapur News: दानापुर में रूपसपुर पुलिस पुलिस ने 'बंटी और बबली' को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार जोड़ा सोशल मीडिया पर पर लोगों को अपने झांसे में लेता था और फिर उनसे मुलाकात कर अश्लील वीडियो बनाकर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम देता था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 31, 2026, 04:41 PM IST

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दानापुर के 'बंटी-बबली' जोड़ी का पर्दाफाश
दानापुर के 'बंटी-बबली' जोड़ी का पर्दाफाश

Danapur News: अगर आप सोशल मीडिया के झांसे में फंस जाते हैं, तो लूट जाएंगे. दरअसल, दानापुर की रूपसपुर पुलिस ने हाल ही में लुटेरों के ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसे बंटी और बबली गिरोह नाम दिया गया है. उनके काम करने का तरीका यह था कि वे पहले सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए लोगों से दोस्ती करते थे और फिर उन्हें अपने घर बुलाते थे. घर के अंदर पहुंचने पर बबली  (असली नाम शिवांगी) पीड़ित के साथ अश्लील हरकतें करती थी, वह इन हरकतों का वीडियो बना लेती थी ताकि पीड़ित पर दबाव बना सके. इसके बाद, डरा-धमकाकर, यह गिरोह लूटपाट को अंजाम देता था और बाद में लूटे गए सोने को जौहरियों को बेचकर उसे नकद में बदल लेता था. इन हरकतों के कारण कई पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराने से परहेज किया, जिससे यह गिरोह कानून की गिरफ्त से बचा रहा. हालांकि, हर गलत काम का अंत आखिरकार होता ही है. 28 मई को बोरिंग रोड का रहने वाले सुमित ने रूपसपुर पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई.

मामले की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले बंटी और बबली (शिवांगी और सत्य रंजन) के नाम से जाना जाता है, एक शादीशुदा जोड़ा है. अभी भी गोला रोड पर एक किराए के मकान से अपनी अगली डकैती की योजना बना रहे थे. मोबाइल फोन लोकेशन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके, पुलिस ने सफलतापूर्वक शिवांगी और सत्य रंजन दोनों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान, कई आपराधिक मामले सामने आए. विशेष रूप से अकेले रूपसपुर पुलिस स्टेशन में ही ऐसे दो मामले पहले से दर्ज थे, इसके अलावा कई अन्य मामले भी लंबित थे. यह जोड़ी सोशल मीडिया के जरिए पीड़ितों से दोस्ती करके बंटी और बबली का रूप धरकर अपना काम करती थी और बाद में उन्हें लूट लेती थी. उनकी गिरफ़्तारी के बाद पुलिस ने इस जोड़े से भारी मात्रा में नकद और जेवर बरामद किए हैं.

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इस मामले के संबंध में दानापुर के ASP शिवम धाकड़ ने बताया कि रूपसपुर के SHO शशिभूषण कुमार सिंह के नेतृत्व में लूट की वारदात को अंजाम देने में शामिल एक पति-पत्नी की जोड़ी और उनके साथ एक जौहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शिवांगी कुमारी अपने पति सत्य रंजन के साथ, गोला रोड पर स्थित एक किराए के मकान में रहती है, जहां वह एक छोटा-सा होटल भी चलाती है.

पुलिस की जांच में पता चला कि यह जोड़ा फोन पर लोगों से दोस्ती करता था और उन्हें आमने-सामने मिलने के लिए बुलाता था. इसके बाद वे इन लोगों को झूठे आरोपों में फंसाने या उन पर अशोभनीय कृत्यों का आरोप लगाने की धमकी देकर उनसे पैसे और गहने ऐंठ लेते थे. इस महिला के खिलाफ़ पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं. पूछताछ के दौरान इस जोड़े ने खुलासा किया कि इन धोखाधड़ी वाली योजनाओं के जरिए हासिल किए गए गहनों को जगदेव पथ पर स्थित Cash My Gold नाम की एक दुकान पर बेचा जाता था. इस खुलासे के बाद  पुलिस ने गहनों की दुकान के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में आगे की कार्रवाई अभी जारी है.

रिपोर्ट: इश्तियाक खान

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