Muzaffarpur News: पैंपर गोदाम से भारी मात्रा में शराब बरामद, तस्करी करने वाले 8 कारोबारी भी गिरफ्तार

Muzaffarpur News: बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस और पटना मद्य निषेध विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अहियापुर थाना क्षेत्र के मिठनपुर एनएच-27 स्थित एक पैंपर गोदाम में छापेमारी कर लाखों रुपए का शराब बरामद किया गया है और मौके से एक हरियाणा नंबर ट्रक के अलावा दो पिकअप वैन को भी जप्त किया गया है. वहीं मौके से गोदाम सुपरवाइजर सहित आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, पटना मद्य निषेध विभाग को मुखविर से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे-27 के पास गोदाम में शराब की बड़ी खेप को मंगवाकर धंधेबाज इसको सप्लाई करने की तैयारी में है.

उसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस और पटना मद्य निषेध विभाग की टीम ने गोदाम में छापेमारी कर गोदाम से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है. वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब साढ़े तीन हजार लीटर से ज्यादा शराब की खेप को जब्त किया है, जहां से एक सुपरवाइजर सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी में से मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं. पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर करवाई में जुटी हुई है. जानकारी के अनुसार, इस गोदाम को कुछ महीने पहले शुरू किया गया था और इसको पैंपर बनाने के लिए खोला गया था. जहां पर शराब के कारोबार का खेल चल रहा था.

पूरे मामले में एसडीपीओ टाउन टू बिनीता सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना पर करवाई करते हुए एक पैंपर गोदाम में रेड करके भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद किया गया है. जिसे कारोबारी लोकल में सप्लाई करने की तैयारी थी. फिलहाल मौके से गोदाम के सुपरवाइजर सहित आठ लोगों को अरेस्ट किया गया है. शराब लोड ट्रक को हरियाणा से मंगवाया गया था और सप्लाई करने की तैयारी में थे. गिरफ्तार कारोबारी के बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की जानकारी जुटाई जा रही है. इसके अलावा गोदाम के संचालक से पूछताछ किया जा रहा है और पकड़े गए हुए आरोपी में से एक गोदाम का सुपरवाइजर है, जबकि अन्य गोदाम में काम करने वाले कर्मी हैं. अभी गोदाम को सील कर दिया गया है और आगे की करवाई की जा रही है.

इनपुट- मणितोष कुमार

