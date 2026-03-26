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पटनाः दानापुर में नहर किनारे मानव पैर और जली हड्डियां मिलने से सनसनी, किसका है नरकंकाल? जांच शुरू

Patna Crime News: दानापुर इलाके में नहर किनारे मानव पैर और जली हुई हड्डियां मिलने के मामले में पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. फॉरेंसिक टीम की मदद भी ली जा सकती है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जली हुई हड्डियां मानव शरीर की ही हैं या नहीं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:19 AM IST

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घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारी
घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारी

Patna Human Leg And Burnt Bones Found: राजधानी पटना से सटे दानापुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चूल्हाई चक नहर के पास एक व्यक्ति का कटा हुआ पैर मिला. इस खबर के फैसले ही इलाके में दहशत फैल गई और घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. घटनास्थल के पास ही जली ही कुछ और मानव हड्डियां बरामद हुईं. इससे मामला काफी सनसनीखेज बन गया है. लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, जहां पैर मिला है, वहीं पास में जली हुई हड्डियां भी बरामद हुई हैं. लोगों ने बताया कि सबसे पहले नहर के पास एक मानव पैर देखा गया था. मानव पैर देखकर लग रहा था कि उसे बुरी तरह काटा या नोचा गया है. पैर के ठीक पास ही कुछ जली हुई हड्डियां भी मिली हैं. आशंका जताई जा रही है कि किसी व्यक्ति की हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई हो, लेकिन पूरी तरह जलाने में असफल रहने पर शरीर के अंग इधर-उधर हो गए.

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वहीं, पुलिस का शुरुआती बयान कुछ अलग संकेत दे रहा है. पुलिस का कहना है कि यह संभव है कि किसी जानवर द्वारा पैर को यहां लाकर छोड़ा गया हो. मानव पैर की हालत देखकर भी यह अंदेशा जताया जा रहा है कि उसे जानवरों ने नोच खाया है.

हालांकि, इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पैर मिला है, तो बाकी शरीर कहां है? अगर कोई जानवर इस मानव पैर को यहां तक लाया था तो पास में जली हड्डियां कैसे मिलीं? मौके पर मौजूद लोगों का अंदेशा है कि यह किसी जघन्य हत्याकांड का हिस्सा हो सकता है. मुमकिन है कि शव पूरी तरह न जल पाया हो तो शरीर के अंग इधर-उधर फेंक दिए गए हों.

रिपोर्ट- इश्तियाक

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