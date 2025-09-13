दिमाग घुमा देगा यह मामला! पति ने दर्ज कराया था किडनैपिंग केस, पत्नी ने की दूसरी शादी, अब दोनों की हत्या

Patna Crime News: पटना में पति ने अपनी पत्नी के अगवा होने का मामला दर्ज कराया था. वहीं, कुछ दिन बाद पति-पत्नी दोनों का शव नदी से बरामद किया गया है. महिला के दूसरे पति पर दोनों की हत्या का आरोप है.
Patna News: पटना के बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना अंतर्गत सिरसी गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक महिला के दूसरे पति ने अपनी पत्नी और उसके पूर्व पति की हत्या कर दी. सनोज कुमार की पत्नी वीणा देवी दो महीने पहले भागलपुर अपने मायके गई थी. उन्होंने पड़ोस में रहने वाले इंद्रदेव के लड़के लोरिक से दूसरी शादी कर ली थी.
वहीं, जब सनोज अपनी पत्नी को वापस लाने जाते, तो उन्हें बहाना बनाकर लौटा दिया जाता. इससे परेशान होकर उन्होंने बख्तियारपुर थाने में अपनी पत्नी के अगवा किए जाने का केस दर्ज कराया था, इसके बाद भी उसकी पत्नी घर वापस नहीं लौटी.
इस बार सनोज ने जबरदस्ती अपनी पत्नी को घर वापस लाने का प्रयास किया. तभी बताया जा रहा है कि रास्ते में करीब 10 लोगों ने उन्हें घेर लिया. सनोज के परिजनों का आरोप है कि दोनों पर तेजाब छिड़क कर उनकी हत्या कर दी गई और पहचान छिपाने के लिए दोनों के चेहरे को बुरी तरह से तेजाब से झुलसा दिया गया.
इसके बाद दोनों को सिरसी गांव के पास धोवा नदी में फेंक दिया गया. 24 घंटे बाद दोनों की डेड बॉडी नदी से बाहर कई किलोमीटर दूर से बाहर निकाली गई. दोनों की डेड बॉडी भी नदी में अलग अलग कई किलोमीटर दूर मिली है.
परिजनों ने बताया कि सनोज और उनकी पत्नी दोनों की यह दूसरी शादी थी. महिला का दूसरी शादी से कोई बच्चा नहीं था. वहीं पुलिस इस मामले में ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है.
रिपोर्ट: चंदन राय
