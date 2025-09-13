दिमाग घुमा देगा यह मामला! पति ने दर्ज कराया था किडनैपिंग केस, पत्नी ने की दूसरी शादी, अब दोनों की हत्या

Patna News: पटना के बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना अंतर्गत सिरसी गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक महिला के दूसरे पति ने अपनी पत्नी और उसके पूर्व पति की हत्या कर दी. सनोज कुमार की पत्नी वीणा देवी दो महीने पहले भागलपुर अपने मायके गई थी. उन्होंने पड़ोस में रहने वाले इंद्रदेव के लड़के लोरिक से दूसरी शादी कर ली थी.

वहीं, जब सनोज अपनी पत्नी को वापस लाने जाते, तो उन्हें बहाना बनाकर लौटा दिया जाता. इससे परेशान होकर उन्होंने बख्तियारपुर थाने में अपनी पत्नी के अगवा किए जाने का केस दर्ज कराया था, इसके बाद भी उसकी पत्नी घर वापस नहीं लौटी.

इस बार सनोज ने जबरदस्ती अपनी पत्नी को घर वापस लाने का प्रयास किया. तभी बताया जा रहा है कि रास्ते में करीब 10 लोगों ने उन्हें घेर लिया. सनोज के परिजनों का आरोप है कि दोनों पर तेजाब छिड़क कर उनकी हत्या कर दी गई और पहचान छिपाने के लिए दोनों के चेहरे को बुरी तरह से तेजाब से झुलसा दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद दोनों को सिरसी गांव के पास धोवा नदी में फेंक दिया गया. 24 घंटे बाद दोनों की डेड बॉडी नदी से बाहर कई किलोमीटर दूर से बाहर निकाली गई. दोनों की डेड बॉडी भी नदी में अलग अलग कई किलोमीटर दूर मिली है.

यह भी पढ़ें: अपराध से बनाए दौलत पर चला कानून का डंडा, कुख्यात कमरुद्दीन के घर SP की दबिश

परिजनों ने बताया कि सनोज और उनकी पत्नी दोनों की यह दूसरी शादी थी. महिला का दूसरी शादी से कोई बच्चा नहीं था. वहीं पुलिस इस मामले में ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है.

रिपोर्ट: चंदन राय

यह भी पढ़ें:कई लड़कों से थे बहन के अवैध संबंध, भाई ने इसलिए मार डाला, पुलिस को बताई पूरी कहानी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!