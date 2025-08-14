पत्नी किसी और के साथ बना रही थी संबंध, पति ने देखा तो मार डाला, फिर खुद कर लिया सुसाइड

Jamshedpur News: जमशेदपुर के परसुडीह में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, परसुडीह के नामो टोला निवासी 34 वर्षीय शिल्पी मुखर्जी, जो पोटका सीएससी में नर्स के पद पर कार्यरत थीं. पति साहेब मुखर्जी ने घर पर ही बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना को अंजाम देने के बाद साहेब मुखर्जी ने सुंदरनगर थाना क्षेत्र में नंदूप के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी.

पत्नी के किसी और के साथ प्रेम संबंध

साहेब मुखर्जी ने अपनी पत्नी के किसी और के साथ प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया था. उन्होंने अपने मोबाइल स्टेटस के जरिए यह जानकारी देने की कोशिश की. उन्होंने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने उसे मार डाला. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है. परसुडीह पुलिस ने शिल्पी मुखर्जी के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वहीं, सुंदरनगर पुलिस को साहेब मुखर्जी का शव रेलवे ट्रैक से मिला है.

4 साल पहले हुई थी दोनों शादी

शिल्पी मुखर्जी के भाई अमित कुमार ने बताया कि उन्हें साहेब की मां से उनके एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे परसुडीह पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि उनकी बहन की हत्या कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बहन की शादी 4 साल पहले हुई थी और इस घटना के पीछे का सही कारण किसी को नहीं पता।

पुलिस मामले की जांच में जुटी

परसुडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि साहेब मुखर्जी ने शिल्पी की गला दबाकर और चाकू से हत्या की थी. उन्होंने बताया कि साहेब ने एक सुसाइड नोट और अपने वॉट्सएप स्टेटस के जरिए पत्नी की हत्या करने और फिर आत्महत्या करने की बात स्वीकार की है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण था.

