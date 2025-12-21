Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3048853
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

ताला तोड़कर घर में घुसा पति, दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का किया गैंगेरप, पटना में मची सनसनी

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना में एक बेहद ही खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां पर एक पति ने अपने दोस्त से साथ मिलकर पत्नी का गैंगरेप किया. पीड़िता ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप पति गिरफ्तार, दोस्त फरार
पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप पति गिरफ्तार, दोस्त फरार

Patna News: पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी के साथ गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है. पीड़िता के अनुसार, 11 अगस्त 2024 की रात करीब 3:30 बजे वह अपने दो बच्चों के साथ घर में सो रही थी. इसी दौरान उसका पति रंजन कुमार ताला तोड़कर घर में घुसा और अपने एक दोस्त को साथ ले आया. 

पति का दोस्त मोबाइल फोन और घर में रखे 7,000 रुपये लेकर फरार
आरोप है कि पति और उसके दोस्त ने मिलकर जबरन गैंगरेप किया और इस पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया गया. पीड़िता का कहना है कि होश में आने पर उसने देखा कि आरोपी दोस्त उसका मोबाइल फोन और घर में रखे 7,000 रुपये लेकर फरार हो गया. 

पति ने पति को डराने-धमकाने की कोशिश
घटना के बाद जब वह थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो आरोपी पति ने उसे डराने-धमकाने की कोशिश की और लगातार प्रताड़ित किया. इतना ही नहीं, पीड़िता ने अपनी बहन की बेटी को किडनैप कराने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी ने दूसरी शादी कर ली
पुलिस जांच में सामने आया है कि रंजन कुमार की पीड़िता से करीब 10 साल पहले शादी हुई थी. शादी के पांच साल बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी. दोनों में अक्सर विवाद और मारपीट होती थी. बाद में आरोपी ने दूसरी शादी कर ली थी. पहली पत्नी से उसके दो बच्चे हैं और दोनों अलग-अलग रह रहे थे.

यह भी पढ़ें: कलंकित हुआ रिश्ता! भाभी की अश्लील तस्वीरें बनाकर देवर ने जबरन बनाए शारीरिक संबंध

दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
मामले की जानकारी देते हुए सचिवालय-1 की एसडीपीओ डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

यह भी पढ़ें: 'मेरे साथ संबंध बनाओ और शादी करो', महिला टीचर ने किया मना, तो आशिक ने की दरिंदगी

TAGS

patna newsBihar News

Trending news

Ramzan River
करोड़ों की योजना, कौड़ियों का माल! रमजान नदी प्रोजेक्ट में घटिया ईंट देख भड़कीं जनता
Bihar News
'डरी हुई हैं नुसरत परवीन', हिजाब विवाद पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बड़ा बयान
Bhagalpur News
भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त, स्टेशन चौक से कोतवाली तक दुकानें हटाई गई
Khesari Lal Yadav
इस बार कुछ बड़ा होने वाला है! खेसारी का 'आग लगइबू का' टीजर आउट, अब मचेगा असली गदर
Bhojpuri news
एक्शन, रोमांस और करोड़ों की कमाई! ये हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे 'पावरफुल' लेडीज
Katihar News
Katihar News: नकली कोडीन सिरप बेचने का आरोप लगाकर दुकानदार का अपहरण करने की कोशिश
Bihar Trains Late
20-20 घंटे लेट हो रही ट्रेन! बिहार के यात्री परेशान, घने कोहरे ने बिगाड़ा शेड्यूल
Train Price increased
मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ा, पटना से दिल्ली का सफर 20 रुपये तक होगा महंगा
patna news
'राहुल गांधी के खून में ही भारत...', संजय सरावगी के बयान से विवाद होना तय
Kishanganj News
Kishanganj: सरकारी बाबुओं की लापरवाही से विधवा और दो बच्चों का भविष्य दांव पर