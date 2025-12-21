ताला तोड़कर घर में घुसा पति, दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का किया गैंगेरप, पटना में मची सनसनी

Patna News: पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी के साथ गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है. पीड़िता के अनुसार, 11 अगस्त 2024 की रात करीब 3:30 बजे वह अपने दो बच्चों के साथ घर में सो रही थी. इसी दौरान उसका पति रंजन कुमार ताला तोड़कर घर में घुसा और अपने एक दोस्त को साथ ले आया.

पति का दोस्त मोबाइल फोन और घर में रखे 7,000 रुपये लेकर फरार

आरोप है कि पति और उसके दोस्त ने मिलकर जबरन गैंगरेप किया और इस पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया गया. पीड़िता का कहना है कि होश में आने पर उसने देखा कि आरोपी दोस्त उसका मोबाइल फोन और घर में रखे 7,000 रुपये लेकर फरार हो गया.

पति ने पति को डराने-धमकाने की कोशिश

घटना के बाद जब वह थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो आरोपी पति ने उसे डराने-धमकाने की कोशिश की और लगातार प्रताड़ित किया. इतना ही नहीं, पीड़िता ने अपनी बहन की बेटी को किडनैप कराने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है.

आरोपी ने दूसरी शादी कर ली

पुलिस जांच में सामने आया है कि रंजन कुमार की पीड़िता से करीब 10 साल पहले शादी हुई थी. शादी के पांच साल बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी. दोनों में अक्सर विवाद और मारपीट होती थी. बाद में आरोपी ने दूसरी शादी कर ली थी. पहली पत्नी से उसके दो बच्चे हैं और दोनों अलग-अलग रह रहे थे.

दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

मामले की जानकारी देते हुए सचिवालय-1 की एसडीपीओ डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

