हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में अगर दोषी पाए गए फैजल खान उर्फ खान सर तो कितनी हो सकती है सजा?

Coaching Firing Case: कोचिंग फायरिंग केस में मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं. इस केस में हुए नए खुलासे की मानें तो फैजल खान ने ही अपने गार्ड्स को फायरिंग करने को कहा था, जिसके बाद दोनों गार्ड ने दो दो राउंड फायरिंग की थी. इस मामले में ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सर पहले ही जेल जा चुके हैं. अब इस मामले में फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. फैजल खान के खिलाफ कदमकुआं थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है. अब पुलिस को फैजल खान की तलाश है. आइए, जानते हैं अगर इस मामले में फैजल खान दोषी साबित हुए तो कितनी सजा हो सकती है?

READ ALSO: छात्रों के हर बवाल में आता रहा है खान सर का नाम! अब पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या की कोशिश में 10 साल तक सजा का प्रावधान

फैजल खान पर लगे आरोप अगर अदालत में साबित हो जाते हैं तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है. फैजल खान पर हत्या की कोशिश करने की धारा लगाई गई है. भारतीय न्याय संहिता के तहत यदि किसी व्यक्ति पर यह साबित हो जाए कि उसने जान लेने की नीयत से किसी पर हमला किया था, लेकिन पीड़त बाल-बाल बच गया तो इसे हत्या की कोशिश माना जाता है. ऐसे में दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है. यदि वारदात के दौरान कोई व्यक्ति घायल या चोटिल हुआ है या गंभीर रूप से घायल हो तो कोर्ट आजीवन कारावास की भी सजा दे सकता है.

आर्म्स एक्ट में 3 से 7 साल तक सजा और जुर्माने का प्रावधान

फैजल खान पर आर्म्स एक्ट की धारा भी लगाई गई है, जिसके तहत सख्त सजा का प्रावधान है. बिना वैध लाइसेंस के हथियार रखने, हथियार इस्तेमाल करने और हथियार के जरिए कोई अपराध करने का आरोप साबित होता है तो कम से कम 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा होती है. कुछ गंभीर मामलों में यह सजा और बढ़ भी सकती है.

क्या था पूरा मामला

मंगलवार रात को फैजल खान की ओर से दावा किया था कि 15 से 20 लोगों ने खान ग्लोबल स्टडी सेंटर के बाहर आकर न केवल हंगामा किया, बल्कि गार्ड से मारपीट की थी. फैजल खान ने इस दौरान फायरिंग का भी दावा किया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाला था. शुरुआती जांच के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ज्ञान बिंदु के संस्थापक रोशन आनंद भी शामिल थे.

वायरल ​वीडियो ने फैजल का खेल बिगाड़ा

इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब एक वायरल वीडियो में फैजल खान के दो गार्ड फायरिंग करते नजर आए. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने फैजल खान के दोनों सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों के हथियार जब्त कर लिए गए. कहा जा रहा है कि पूछताछ में दोनों गार्डों ने कबूल किया कि फैजल खान के कहने पर ही गोली चलाई गई थी.