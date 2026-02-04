अवैध संबंध में उजाड़ा सुहाग! मुजफ्फरपुर में पान दुकानदार की निर्मम हत्या, मां ने बहू और उसके प्रेमी को बताया कातिल

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में पान दुकानदार मनोज कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप पत्नी के कथित प्रेमी पर है. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पान दुकानदार की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल है. घटना नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड की बताई जा रही है. मृतक की पहचान माखन साह चौक के पास पान की दुकान चलाने वाले मनोज कुमार के रूप में हुई है. हत्या का आरोप मृतक की पत्नी के कथित प्रेमी पर लगाया जा रहा है. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
बताया जा रहा है कि मनोज कुमार रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर देर शाम घर लौट रहे थे, तभी गोला रोड के पास अज्ञात हमलावर ने चाकू से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में मनोज का गला रेत दिया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने जब खून से लथपथ शव देखा तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.
मृतक की मां मुन्नी देवी ने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि बहू का आचरण ठीक नहीं था और उसका किसी दूसरे युवक पिंटू से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थीं. इसी बात को लेकर मनोज और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. घटना वाले दिन भी झगड़े के बाद बहू के कथित प्रेमी पिंटू का फोन आया, जिसके बाद मनोज घर से निकल गया. आरोप है कि इसी दौरान पिंटू ने चाकू मारकर मनोज की हत्या कर दी.
पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन वन सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो भी इस हत्या में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
रिपोर्ट: मणितोष कुमार