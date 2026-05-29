पूर्णिया कोर्ट में हाई-वोल्टेज ड्रामा: पत्नी ने पति को सरेआम पीटा; बोली- 'मुझे बेंगलुरु के रेड-लाइट इलाके में बेचकर की दूसरी शादी'

Purnea News: पूर्णिया सिविल कोर्ट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला ने अपने पति को पकड़कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. उसने पति का कॉलर पकड़ा, उसे घसीटा, जमीन पर गिराने की कोशिश की और यहां तक कि उसके हाथ पर काट भी लिया. इस पूरी घटना के दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बार-बार महिला को शांत कराने और पति-पत्नी को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वह काफी देर तक शांत नहीं हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ने लगी कोर्ट ड्यूटी पर तैनात अतिरिक्त पुरुष और महिला पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलाना पड़ा.

काफी जद्दोजहद के बाद, दोनों को कोर्ट परिसर से बाहर निकालकर सड़क पर ले जाया गया. हालांकि, वहां भी हंगामा जारी रहा. देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई. महिला सोनी कुमारी ने आरोप लगाया कि उसकी शादी मरगूब आलम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसे अपने साथ घर नहीं ले जाया गया. उसने आगे आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे बेंगलुरु के एक रेड-लाइट इलाके में बेच दिया था और उसके बाद दूसरी शादी कर ली थी.

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महिला ने बताया कि दोनों के बीच एक कानूनी विवाद फिलहाल कोर्ट में लंबित है और वह उसी मामले के सिलसिले में कोर्ट परिसर आई थी. महिला ने आगे आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले, उसके पति ने उसके साथ रहने का वादा करके उसे जमीन बेचने के लिए राजी किया और उस बिक्री से मिले दो लाख रुपये ले लिए. वहीं, पति मरगूब आलम ने महिला के आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि उसकी पत्नी ही उसके साथ दुर्व्यवहार करती है. उसने कहा कि अगर वह इतने सारे लोगों की मौजूदगी में इस तरह का बर्ताव करती है, तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अकेले में उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया होगा. बताया जा रहा है कि महिला कोस्कापुर इलाके में रहती है, जबकि वह युवक बेसरा बिशनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. यह मामला अदालत परिसर के भीतर काफी देर तक चर्चा का विषय बना रहा.

रिपोर्ट: संतोष नायक