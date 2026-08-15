/पटनाः स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बहाने घर से बुलाकर सिर में मार दी गोली, सड़क पर मिला शव

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Bihar crime news: राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर गांव में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर निवासी वीरू कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही सालिमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेज दिया.
परिजनों के मुताबिक, मझौली पंचायत के मुखिया जुल्मी मुखिया के भगिना सोनू कुमार ने वीरू को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने घर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया था. वीरू ने कुछ देर बाद आने की बात कही. इसके बाद जुल्मी मुखिया के दो अन्य भगिने अजीत कुमार और प्रिंस कुमार वीरू को बुलाने उसके घर पहुंचे. बताया जा रहा है कि दोनों उसे अपने साथ लेकर शाहपुर की ओर चले गए.
कुछ देर बाद ग्रामीणों ने वीरू के परिजनों को सूचना दी कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और शव सड़क पर पड़ा हुआ है. खबर मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. वहीं, सालिमपुर थाना पुलिस भी दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
सालिमपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मृतक वीरू कुमार और आरोपित पक्ष के लोग पहले से एक-दूसरे के परिचित और दोस्त थे. दोनों के बीच रुपये के लेनदेन को लेकर पहले भी विवाद हुआ था. पुलिस हत्या के कारणों और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की वजह और घटना में शामिल सभी लोगों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
रिपोर्ट: चंदन राय