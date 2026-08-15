/पटनाः स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बहाने घर से बुलाकर सिर में मार दी गोली, सड़क पर मिला शव

सालिमपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मृतक वीरू कुमार और आरोपित पक्ष के लोग पहले से एक-दूसरे के परिचित और दोस्त थे. दोनों के बीच रुपये के लेनदेन को लेकर पहले भी विवाद हुआ था. पुलिस हत्या के कारणों और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की वजह और घटना में शामिल सभी लोगों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.