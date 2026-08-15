Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /पटनाः स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बहाने घर से बुलाकर सिर में मार दी गोली, सड़क पर मिला शव

पटनाः स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बहाने घर से बुलाकर सिर में मार दी गोली, सड़क पर मिला शव

Bihar crime news: बाढ़ के सालिमपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में स्वतंत्रता दिवस के दिन वीरू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 15, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:16 PM IST
पटनाः स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बहाने घर से बुलाकर सिर में मार दी गोली, सड़क पर मिला शव
Image Credit: पटनाः स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बहाने घर से बुलाकर सिर में मार दी गोली

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मेलोनी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर RJD की दूरी, मनोज झा ने दी नसीहत
2
3
4
5