Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3048526
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Motihari News: सेना का भगोड़ा बिहार के रक्सौल बॉर्डर से पकड़ा गया, पाकिस्तान के लिए करता था जासूसी

Motihari Crime News: पंजाब पुलिस ने मोतिहारी पुलिस के साथ मिलकर रक्सौल बॉर्डर से भारतीय सेना के एक भगोड़े जवान राजवीर सिंह उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया है. आरोपी राजवीर 2022 से पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था और पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 12:42 PM IST

Trending Photos

सेना का भगोड़ा पकड़ा गया
सेना का भगोड़ा पकड़ा गया

Motihari Crime News: मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर से सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) ने मोतिहारी पुलिस की मदद से देश की सुरक्षा और नशे के खिलाफ जंग में एक बड़ी सफलता हासिल की है. इस पुलिस टीम ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले स्थित रक्सौल बॉर्डर से भारतीय सेना के एक भगोड़े जवान राजवीर सिंह उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया है. आरोपी नेपाल के रास्ते विदेश यूरोप भागने की फिराक में था. पंजाब पुलिस का दावा है कि राजबीर न केवल नार्को-आतंकी मॉड्यूल का अहम मोहरा है, बल्कि वह पाकिस्तान के लिए जासूसी भी कर रहा था. सिरसा के महिला थाने पर हुए ग्रेनेड हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी है. 

जासूसी के बदले ड्रग्स का सौदा 

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि राजवीर सिंह ने साल 2011 में सेना ज्वाइन की थी. साल 2022 में वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों के जाल में फंस गया. वह हेरोइन की खेप पाने के लालच में सेना की संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां दुश्मनों से साझा करने लगा. फरवरी 2025 में अमृतसर के घरिंडा थाने में अधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत जासूसी का मामला दर्ज होने के बाद वह सेना से फरार होकर नेपाल में छिप गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क

जानकारी के अनुसार, आरोपी राजवीर 2022 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था. वह सेना की गोपनीय और खुफिया जानकारी साझा करने के बदले नशीले पदार्थों की खेप हासिल करता था.वह मुख्य रूप से हेरोइन के बदले जासूसी जानकारी देता था. 

सिरसा हमले का 'विस्फोटक' कनेक्शन 

जांच में सामने आया है कि हरियाणा के सिरसा स्थित महिला पुलिस थाने पर हुए ग्रेनेड हमले की स्क्रिप्ट भी राजबीर और उसके साथी चिराग ने लिखी थी. इन्होंने ही हमलावर गुरजंत सिंह को हैंड ग्रेनेड और आर्थिक मदद मुहैया कराई थी. चिराग को पुलिस पहले ही फाजिल्का से गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके पास से 407 ग्राम हेरोइन और पिस्टल मिली थी.चिराग फाजिल्का के काशी राम कोलनी का निवासी है.चिराग राजबीर के लिए कुरियर का काम करता था. गुरजंत को भी पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है.राजबीर और चिराग पर सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है.

रक्सौल बॉर्डर के रास्ते यूरोप भागने की थी तैयारी 

एआईजी (SSOC) डी. सुदरविझी के मुताबिक, राजबीर के पाकिस्तानी हैंडलर उसे नेपाल के रास्ते यूरोप सेटल करने की योजना बना रहे थे. राजबीर ने न केवल खुद जासूसी की, बल्कि कुछ अन्य सैन्य कर्मियों को भी पाकिस्तानी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की थी.पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि राजबीर ने किन अन्य सैन्य कर्मियों को इन पाकिस्तानी हैंडलरों से मिलवाया था और इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं.उन्होंने दोहराया है कि वह नार्को-टेरर नेटवर्क को जड़ से खत्म करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आरोपी राजबीर को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब लाया गया है. उससे पूछताछ में सेना से जुड़ी जानकारियों के लीक होने और नेटवर्क के अन्य संदिग्धों के बारे में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट- पंकज

TAGS

Motihari News

Trending news

Motihari News
सेना का भगोड़ा बिहार के रक्सौल बॉर्डर से पकड़ा गया, पाकिस्तान के लिए करता था जासूसी
Jharkhand news
हिजाब विवाद में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तो नौकरी ऑफर कर दी, लेकिन...
Bihar News
कोडीन कफ सिरप मामले में जदयू नेता बोले, 'बिना तथ्यों के आरोप लगाने की आदत पड़ गई है'
patna news
क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर पटना प्रशासन अलर्ट, जारी की एडवाइजरी
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026
तेजस्वी को अगले साल फिर मिलेगी करारी शिकस्त! बदल जाएगा राज्यसभा सीटों का गुणा-गणित
patna news
कलंकित हुआ रिश्ता! भाभी की अश्लील तस्वीरें बनाकर देवर ने जबरन बनाए शारीरिक संबंध
Jehanabad news
जहानाबाद के आईटी इंजीनियर के घर भीषण चोरी, चोरों ने साफ कर दिया पूरा घर
Madhepura news
महिला टीचर ने शादी से किया इनकार तो साथी ने स्कूल में काट दिया गदर! सहम गए बच्चे
rajan ji maharaj bhajan
'आशा टूटी, ममता रूठी..', Gen Z को जरूर सुनना चाहिए राजन जी महाराज का ये भजन
Jharkhand Weather
भयंकर सर्दी से कांपा झारखंड! 23 दिसंबर तक 14 जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी