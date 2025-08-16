Patna Crime: चाकू से काट दिया मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट, गंभीर स्थिति में चल रहा इलाज, आरोपी घर से फरार

Patna Crime: पटना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. गौरीचक थाना क्षेत्र के सोहगी गांव में 4 साल के मासूम बच्चे पर उसके ही पड़ोसी ने बेरहमी से हमला कर गुप्तांग काट दिया. घटना बीते 14 अगस्त को उस समय हुई जब बच्चा स्कूल से लौटने के बाद घर के दरवाजे पर खेल रहा था. इसी दौरान पड़ोसी गुड्डू उसे बहलाकर अपने घर ले गया. बच्चे के परिजनों के मुताबिक आरोपी ने पहले उसकी गर्दन पर चाकू भिड़ाया, फिर गुप्तांग पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. लहूलुहान बच्चा किसी तरह रोते-बिलखते अपनी नानी के घर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने आनन-फानन में उसे इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) में भर्ती कराया.

फिलहाल चार वर्षीय मासूम बच्चे का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) में चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर बताया है. अत्यधिक खून बहने और गहरी चोटों के कारण बच्चे की हालत चिंताजनक बनी हुई है. डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसकी देखभाल में जुटी हुई है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि उसकी जान बचाई जा सके.

इस दर्दनाक घटना के बाद आरोपी गुड्डू मौके से फरार हो गया है. गांव में आक्रोश का माहौल है, और लोग उसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ित की मौसी सलोनी कुमारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बच्चा पिछले कुछ महीनों से, यानी फरवरी से, अपनी नानी के घर सोहगी गांव में रह रहा था. उसके माता-पिता किसी व्यक्तिगत कारणवश उसे नानी के पास छोड़ गए थे ताकि वह पढ़ाई कर सके और सुरक्षित रह सके. लेकिन जिस स्थान को उन्होंने बच्चे के लिए सुरक्षित समझा था, वहीं उसके साथ यह अमानवीय घटना घट गई. सलोनी ने बताया कि आरोपी गुड्डू अक्सर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहता था और उसके व्यवहार को लेकर पहले भी गांव में चर्चा होती रही है, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि वह इतनी हैवानियत पर उतर आएगा.

यह घटना न सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब और अधिक सजग रहने की जरूरत है. पुलिस प्रशासन पर अब दबाव है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए ताकि भविष्य में कोई और मासूम ऐसी दरिंदगी का शिकार न हो.

इनपुट- प्रकाश कुमार सिन्हा

