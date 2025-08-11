Gaya News: कमरे में खून ही खून... दरोगा ने काटा दोनों हाथ का नस, आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप
Gaya News: कमरे में खून ही खून... दरोगा ने काटा दोनों हाथ का नस, आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप

Gaya News: बिहार के गया के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात अतरी थाना प्रभारी ने दोनों हाथ का नस काट कर आत्महत्या करने का प्रयास किया है. बताया जा रहा है कि अभी थाना प्रभारी का इलाज जारी है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:24 PM IST

थाना प्रभारी ने की आत्महत्या की कोशिश
थाना प्रभारी ने की आत्महत्या की कोशिश

Gaya News: बिहार के गया जिले में दो दिन पहले एक दरोगा ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी. जिसके बाद बीती रात एक और दरोगा ने दोनों हाथ का नस काट कर आत्महत्या का प्रयास किया है. मामला सामने आते ही पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया. हालांकि, समय रहते दरोगा की जान बचा ली गई. मामला अतरी थाना के प्रभारी संजय कुमार से जुड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि अभी अस्पताल में उनका चल रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, अतरी थाना के प्रभारी संजय कुमार ने बीती रात अपने आवास पर आत्महत्या करने का प्रयास किया.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में 19 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, गांव में तनाव और आक्रोश

थाना प्रभारी ने अपने दोनों हाथों का नस काट लिया था. पुलिस सूत्रों ने बताया कि बीती रात यानी रविवार को डीएसपी ने दरोगा संजय कुमार के मोबाइल पर फोन किया था, लेकिन दरोगा संजय कुमार ने फोन रिसीव नहीं किया. उसके बाद अतरी थाना की पुलिस को सूचना दी गई कि दरोगा संजय कुमार फोन नहीं उठा रहे हैं. उक्त सूचना के बाद अतरी थाना में तैनात अन्य पुलिस ने भी उनके नंबर पर फोन करने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ. उसके बाद अतरी थाना की पुलिस थानाध्यक्ष संजय कुमार के आवास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला.

लोगों ने छत पर चढ़कर घर में प्रवेश किया तो लोग हैरान रह गए. पूरे कमरे में खून ही खून दिख रहा था. वहीं अतरी थानाध्यक्ष संजय कुमार के दोनों हाथ का नस कटा हुआ था और वह बेहोश पड़े हुए थे. वारदात स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उच्च अधिकारियों की इसकी सूचना दी. उसके बाद पुलिस कर्मियों ने पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. जहां पूरी रात चिकित्सकों ने उनका इलाज किया.

उस दौरान पुलिस पदाधिकारी ने उनके परिवार को सूचना दी गई. अतरी थानाध्यक्ष संजय कुमार के परिजनों को उक्त घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही सोमवार की सुबह परिजन पहुंच और बेहतर इलाज के लिए अपने साथ अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए. जहां जख्मी दरोगा संजय कुमार का इलाज किया गया. फिलहाल पुलिस घटना की कारण जाने में जुटे हैं. फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चला है.

इनपुट- जय प्रकाश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Gaya Newscrime newsBihar News

