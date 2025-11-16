Patna News: 15 साल के जूस बेचने वाले को चाकू मार बदमाशों ने किया घायल, लोगों में आक्रोश

Patna News: पटना में शुक्रवार के दिन दुपुलूआ मंदिर के पास नाबालिग पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया. नाबालिग अपने पिता संग जूस बेचने गया था, तभी कुछ नाबालिग बदमाशों ने उस पर चाकू से वार कर दिया. घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है.
Trending Photos
Patna News: बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी घटना सामने आ रही हैं. घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के दुपुलूआ मंदिर के पास की हैं, जहां एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या करने की कोशिश की गई थी.युवक की पहचान 15 वर्षीय सुमन कुमार के रूप में की गई.
जूस बेचकर कमाता था नाबालिग-
जानकारी के अनुसार 14 नवंबर दिन शुक्रवार की सुबह सुमन अपने पिता के साथ हमेशा की तरह जूस बेचने के लिए गया था, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने 15 वर्षीय (नाबालिग) सुमन कुमार को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
पिता ने कहां पहचानते हैं वह हमलावर को
पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार वार करने वाले युवक को उनके पिता जानते है. इसके साथ ही हमलावर भी नाबालिग ही बताए जा रहे है. पुलिस का कहना हैं कि वह सुमन के पिता द्वारा आवश्यक जानकारी लेकर जल्द ही अपराधियों का सजा दिलाएंगे. हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई हैं कि आखिर हमलावरों और सुमन के बीच किस चीज का विवाद था.
CCTV फुटेज खंगाल कर रही जांच पुलिस-
घटना की जानकारी मिलते ही जक्कनपुर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जांच में जुट गई. इस घटना से आक्रोशित लोगों को पुलिस ने शांत करवाया और लोगों को आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द सुमन कुमार के अपराधियों को सजा दिलवाएंगे. इस क्रम में पुलिस बदमाशों की पहचान करने के लिए आस-पास में लगे CCTV फुटेज को खंगालने में लगी हुई.
इनपुट: प्रकाश सिन्हा
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!