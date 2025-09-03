Jamshedpur News: दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, दुकान मालिक को पीटकर किया घायल
Jamshedpur News: दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, दुकान मालिक को पीटकर किया घायल

Jamshedpur Crime News: जमशेदपुर में वर्द्धमान ज्वेलर्स में लूटपाट की घटना सामने आई है. बुधवार दोपहर करीब 6 हथियारबंद अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 03, 2025, 05:07 PM IST

जमशेदपुर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट (Photo- वीडियो ग्रैब)
जमशेदपुर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट (Photo- वीडियो ग्रैब)

Jharkhand News: जमशेदपुर शहर के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित वर्द्धमान ज्वेलर्स में 3 सितंबर दिन बुधवार दोपहर हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि 6 अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुए और अचानक हथियार निकालकर दुकान के मालिक पंकज जैन को बंधक बना लिया. इसके बाद उन्होंने दुकान से भारी मात्रा में जेवरात और आभूषण बटोर लिए. विरोध करने पर अपराधियों ने पंकज जैन के सिर पर पिस्तौल की बट से वार किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. 

दुकानदार को तुरंत टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जानकारी के अनुसार,अपराधियों ने लाखों रुपए के आभूषण लूटे और फरार हो गए. हाथापाई और लूटपाट के दौरान तीन राउंड फायरिंग भी हुई, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. सूचना मिलने पर सोनारी थाना पुलिस की टीम के साथ सिटी एसपी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी. पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश तेज कर दी है.स्थानीय लोग इस घटना से आक्रोशित हैं.

ये भी पढे:सीतामढ़ी में ससुर ने कराई दामाद की हत्या, समस्तीपुर में भी हत्यारा ससुर गिरफ्तार
 
पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. इसके पहले इसी जिले के चाकुलिया थाना क्षेत्र में 24 जून की रात अपराधियों ने ज्वेलरी दुकानदार से डेढ़ करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और नगदी लूटे थे. बाद में पुलिस ने वारदात में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था.

डेढ़ महीने पहले झारखंड के बोकारो के चास मोड़ स्थित एक ज्वेलर्स के यहां अपराधियों ने सरेशाम डाका डाला था और करोड़ों रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए थे. इस वारदात को बिहार के एक गिरोह ने अंजाम दिया था. दो दिन बाद वारदात में शामिल सभी अपराधियों को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया था.

