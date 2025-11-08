Jharkhand Crime News: पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मकबूल शेख हत्याकांड और हथियार सप्लाई गिरोह का किया भंडाफोड़

Jharkhand Crime News: पाकुड़ में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई हैं. दरअसल, पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार सप्लाई गिरोह का भंडाभोड़ और मकबूल शेख हत्याकांड में शामिल अपराधियों को धर दबोचा हैं.पुलिस के हाथ इस गिरोह के तीन सदस्य आए. इन अपराधियों के पास से एक 7 एमएम पिस्टल, एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. अपराधियों की पहचान मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सदाकत शेख और रफीकुल शेख साथ ही पटना जिला अंतर्गत मेहदीगंज थाना क्षेत्र के अमरपुर निवासी अमन कुमार के रूप में की गई हैं. अमन वर्तमान में पाकुड़ जिला के महेशपुर थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रह रहा था.

एसडीपीओ डीएन आजाद ने बताया की यह गिरफ्तारी 31 अक्टूबर 2025 को हुए मकबूल शेख हत्याकांड के सिलसिले में हुई है. मामला पाकुड़ मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का है, जहां 55 वर्षीय मकबूल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मकबूल शेख की हत्या आपसी विवाद के चलते हुई थी.

इस हत्याकांड के खुलासे के लिए एसपी के निर्देश और एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था. पुलिस टीम ने इस मामले की तह तक जाने के लिए तकनीकी टीम की भी सहायता ली. इस मामले में पहले भी दो अपराधी ललन शेख और दानारूल शेख को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है. उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियारों के सप्लाई का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दिया.

