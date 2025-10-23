झारखंड के गैंग को पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई, गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह के 5 गुर्गे अरेस्ट

Ranchi News: झारखंड में गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गुर्गों तक पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई हो रही है. इन हथियारों की बदौलत झारखंड के कारोबारियों को धमकाने और उनसे रंगदारी वसूलने के मामले में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी सहित पांच अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

ये अपराधी हुए गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए अपराधियों में इनामुल हक उर्फ बबलू खान, रवि आनंद उर्फ सिंघा, मो शाहिद उर्फ अफरीदी खान, मो सेराज उर्फ मदन, और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा शामिल हैं. इनके पास से तीन लोडेड पिस्टल, सात मैगजीन और 13 जिंदा गोलियां बरामद हुईं. रांची पुलिस ने बुधवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

टाटा सफारी में बैठे चार अपराधियों को दबोचा

रांची के एसएसपी राकेश रंजन को प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग के अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना मिली थी. इसके आधार पर उन्होंने एक स्पेशल टीम गठित की, जिसने रांची में पारचुट्ट ओवर ब्रिज के पास काले रंग की टाटा सफारी में बैठे चार अपराधियों को दबोचा.

प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा ने हाथ मिलाया

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यूएई में बैठे गैंगस्टर प्रिंस खान और झारखंड में जेल में बंद सुजीत सिन्हा के गिरोह ने कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के लिए हाथ मिला लिया है. प्रिंस खान पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप भारत मंगवाता है. इसके बाद इन हथियारों का इस्तेमाल झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में बड़े कारोबारियों और पूंजीपतियों को डराकर रंगदारी वसूलने के लिए किया जाता है.

इन दोनों गैंग के लिए वसूली करता था इनामुल हक

रांची में इनामुल हक अपने गुर्गों के साथ इन दोनों गैंग के लिए वसूली करता था. वसूली गई रकम सुजीत सिन्हा के माध्यम से यूएई में बैठे प्रिंस खान तक पहुंचाई जाती थी. पुलिस ने बताया कि हाल में शहर के डोरंडा थाना क्षेत्र में हुई हवाई फायरिंग में भी इसी गिरोह का हाथ था. गिरफ्तार अपराधियों में इनामुल हक पहले भी हत्या, हमला और आर्म्स एक्ट के मामलों में जेल जा चुका है.

पुलिस की टीम में ये जवान थे शामिल

इस कार्रवाई में रांची के डीएसपी संजीव बेसरा, पुलिस इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार, बीआईटी ओपी प्रभारी अजय कुमार दास समेत कई पुलिस अफसर और सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे.

इनपुट: आईएएनएस

