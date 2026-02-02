Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Jharkhand News: झरिया विधायक रागिनी सिंह के आवास पर बमबाजी, अमन सिंह गिरोह ने ली जिम्मेदारी

Jharia MLA Ragini Singh Bomb Attack: जानकारी के मुताबिक, सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित सिंह मेंशन में बमबाजी की घटना सामने आई है. घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:47 PM IST

झरिया विधायक रागिनी सिंह (फाइल फोटो)
Bomb Attack On MLA Ragini Singh: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच रविवार (1 फरवरी) की देर रात धनबाद की झरिया सीट से विधायक रागिनी सिंह के आवास पर बमबाजी की घटना सामने आई है. इस बमबाजी की घटना की जिम्मेदारी अमन सिंह गिरोह के सदस्य शंकर सिंह ने ली है. जानकारी के मुताबिक, बदमाश शंकर सिंह ने इलाके में पर्चा फेक कर घटना की जिम्मेवारी ली है. इन पर्चों में लिखा है कि जिस जमीन पर अमन सिंह का खून बहा, उस जमीन को श्मशान बना देंगे. बता दें कि धनबाद मंडल कारा में अमन सिंह की हत्या हुई थी.

जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच बाइक सवार अपराधियों ने सिंह मेंशन को निशाना बनाते हुए दो बम फेंके. इनमें से एक बम सिंह मेंशन के गेट के अंदर जाकर ब्लास्ट हुआ, जबकि दूसरा बाहर ही गिर गया. बताया जा रहा है कि जहां बम ब्लास्ट हुआ, वहां आमतौर पर लोग बैठते हैं. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. घटना के वक्त झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, उनकी धर्मपत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह अपने कमरे में मौजूद थी. बमबाजी के बाद आवास परिसर में अफरातफरी मच गई. भीतर मौजूद लोग और सुरक्षा गार्ड बाहर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे. 

ये भी पढ़ें- दुबई में बंधक बने झारखंड के मजदूर: 3 महीने से नहीं मिला वेतन, सरकार से मांगी मदद

वहीं सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और सबसे पहले पूर्व विधायक संजीव सिंह से घटना की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस ने सिंह मेंशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. जांच के लिए सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस अपने साथ ले गई है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों के फुटेज भी खंगाल रही है. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि बमबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है. 

बता दें कि स्टील गेट के पास स्थित सिंह मेंशन में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, उनकी पत्नी विधायक रागिनी सिंह और झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह निवास करती हैं. पूर्व विधायक संजीव सिंह ने नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और मंगलवार को नामांकन करने वाले हैं. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले हुई इस बमबाजी की घटना के पीछे का मकसद क्या है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है.

रिपोर्ट- नीतेश मिश्रा

Dhanbad News

