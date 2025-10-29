Jharkhand News: जेल में कैदी की मौत पर जबरदस्त बवाल! ग्रामीणों ने शव लेने से किया इनकार

Jharkhand News: झारखंड के चतरा जिले में 2018 में हुआ मामला दोबारा चर्चे में आ रहा है. यहां 2018 में इटखोरी थाना क्षेत्र के कोनी पंचायत अंतर्गत राजा केंदुआ गांव में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट द्वारा 18 ग्रामीणों को उम्र कैद की सजा दी गई थी. उस समय प्रेम प्रसंग और पंचायत के विवाद के बाद एक किशोरी को तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था. इन आरोपियों में से एक आरोपी शीतल भुइयां पिता सुरेश भुइयां की तबीयत खराब होने के बाद इलाज के दौरान ही मौत हो गई.हजारीबाग पुलिस बीते रात मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजन के घर सौंपने आई थी. आज सुबह से यह मामला तब गंभीर हो गया, जब मृतक के शव को गांव के एक चबूतरे पर रखकर छोड़ दिया गया. मृतक के महिला परिजनों और गांव की महिलाओं ने शव को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है.

महिला परिजनों का कहना हैं, हम लोगों ने अपने पति/बेटे को पुलिस को जिंदा सौंपा था, तो फिर पुलिस आज हमारे पति का शव लेकर क्यों आई है? और इस गांव में अब एक भी मर्द नहीं है जो इनके शव का अंतिम संस्कार कर सके. पुलिस 8 साल पहले सभी गांव वालों (पुरुषों) को जेल में भेज चुकी है, जिन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. ऐसे में महिलाओं द्वारा अकेले अंतिम संस्कार कर पाना मुश्किल है.

गांव को मर्दहीन गांव बताते हुए महिलाओं ने मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि मामले की सही जानकारी सामने आ सके. जानकारी के अनुसार, मृतक शीतल भुइयां की पत्नी भी पति को उम्र कैद की सजा होने के बाद किसी अन्य के साथ विवाह करके गांव छोड़ चुकी है. मामले की जानकारी होते ही इटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह और इटखोरी BDO सोमनाथ बंकिरा गांव पहुँचे और मृतक के परिजनों को सद्भावना दी. बीडीओ सोमनाथ बंकिरा ने परिजनों से कहा कि इस मामले में अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस के द्वारा केस को डिस्पोजल कर दिया गया है और यह मामला कोर्ट में चल रहा है. बरहाल, हम लोग परिजन को सद्भावना ही दे सकते हैं. साथ ही एसडीपीओ सुनीता लकड़ा से बात किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह मामला अब पुलिस के क्षेत्राधिकार (Under Police Control) में नहीं है. यह केस वर्ष 2018 का है, ऐसे में पुलिस के पास इस मामले में अभी कोई उत्तर नहीं है. यह मामला कोर्ट में चल रहा है, तो इसका जवाबदेह कोर्ट और जेल अधीक्षक ही होंगे.

ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में यह मामला तब शुरू हुआ था जब मृतक शीतल भुइयां के बड़े भाई धनु भुइयां का कथित तौर पर गांव की एक किशोरी रानी कुमारी से प्रेम प्रसंग था. पंचायत ने फरमान सुनाया था कि लड़का, लड़की को रखेगा, लेकिन बाद में आरोपियों ने किशोरी को जिंदा जला दिया था. इस मामले में कोनी पंचायत के मुखिया और सरपंच (तिलेश्वरी देवी) सहित 20 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था. मुखिया और सरपंच तीन महीने सजा काटकर जमानत पर बाहर आ गए थे, जबकि 18 ग्रामीणों को कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिनमें से एक की अब जेल में मौत हो गई है.

