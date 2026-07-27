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लॉरेंस बिश्नोई का नाम... यूपी का नंबर! बिहार के पर्यटन मंत्री के बेटे से रंगदारी मांगने वाला कन्हैया सहनी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर की गठित विशेष टीम लगातार तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कांटी थाना क्षेत्र से कन्हैया सहनी नमक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी को पटना पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए पटना ले कर निकल गई.

Written ByManitosh kumarEdited ByShailendra
Published: Jul 27, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:37 PM IST
लॉरेंस बिश्नोई का नाम... यूपी का नंबर! बिहार के पर्यटन मंत्री के बेटे से रंगदारी मांगने वाला कन्हैया सहनी गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) पर्यटन मंत्री के बेटे से रंगदारी मांगने वाला कन्हैया सहनी गिरफ्तार

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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