/लॉरेंस बिश्नोई का नाम... यूपी का नंबर! बिहार के पर्यटन मंत्री के बेटे से रंगदारी मांगने वाला कन्हैया सहनी गिरफ्तार

बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी कुमार से व्हाट्सएप मैसेज भेज कर 50 लाख की रंगदारी मांगने बाला युवक को मुजफ्फरपुर और पटना पुलिस ने कांटी से गिरफ्तार कर लिया है. जिससे पूछताछ के लिए पटना पुलिस अपने साथ ले गई है. गिरफ्तार युवक यूपी के जिस होटल में करता था, उसी होटल मालिक के मोबाइल नंबर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक व्हाट्सएप बना रखा था. जिससे नेताओं और उनके पुत्र को धमका कर रंगदारी मांगता था. गिरफ्तार युवक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले कन्हैया सहनी के रुप में किया गया है.