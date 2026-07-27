/लॉरेंस बिश्नोई का नाम... यूपी का नंबर! बिहार के पर्यटन मंत्री के बेटे से रंगदारी मांगने वाला कन्हैया सहनी गिरफ्तार

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बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी कुमार से व्हाट्सएप मैसेज भेज कर 50 लाख की रंगदारी मांगने बाला युवक को मुजफ्फरपुर और पटना पुलिस ने कांटी से गिरफ्तार कर लिया है. जिससे पूछताछ के लिए पटना पुलिस अपने साथ ले गई है. गिरफ्तार युवक यूपी के जिस होटल में करता था, उसी होटल मालिक के मोबाइल नंबर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक व्हाट्सएप बना रखा था. जिससे नेताओं और उनके पुत्र को धमका कर रंगदारी मांगता था. गिरफ्तार युवक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले कन्हैया सहनी के रुप में किया गया है.
दरअसल, गिरफ्तार युवक कन्हैया सहनी यूपी के वृंदावन नमक होटल में काम करता था, जहां उसने होटल मालिक के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप क्रिएट किया, फिर उसके बाद वहां से वह युवक मुजफ्फरपुर पहुंचा. जिसके बाद जिले के तीन अलग-अलग थाना क्षेत्र में तीन अलग-अलग बड़े और प्रतिष्ठित लोगों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाते हुए रंगदारी की मांग करने लगा. जिसमें सबसे पहले ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले बीजेपी के सक्रिय नेता रंजीत सहनी को व्हाट्सएप मैसेज भेज कर 50 लाख की रंगदारी मांगा और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी.
इसके साथ ही साहेबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश कुमार सहनी से एक करोड़ रुपए और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पुत्र कृष्ण मुरारी कुमार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई. जैसे ही पर्यटन मंत्री के पुत्र से रंगदारी मांगने की बात सामने आई वैसे ही मुजफ्फरपुर पुलिस हरकत में आ गई. जिसके बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया.
विशेष टीम ने जांच शुरु किया. जांच में यह बातें सामने आई थी कि 25 जुलाई, 2026 को परवता के पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है. जिसको लेकर पटना के कंकड़बाग थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
पटना पुलिस और मुजफ्फरपुर की गठित विशेष टीम लगातार तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कांटी थाना क्षेत्र से कन्हैया सहनी नमक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी को पटना पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए पटना ले कर निकल गई.
अब मुजफ्फरपुर पुलिस आरोपी बदमाश को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ कर यह पता लगाया जा सकें कि उसके साथ-साथ इस पूरे कांड में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि मुजफ्फरपुर में हाल ही के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से व्हाट्सएप मैसेज और कॉल कर तीन अलग-अलग थाना क्षेत्र में तीन अलग-अलग प्रतिष्ठित और बड़े लोगों से रंगदारी की मांग की गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था.
वहीं, जांच के दौरान यह बातें सामने आई की 25 जुलाई, 2026 को परवता के पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है. जिसको लेकर पटना के कंकड़बाग थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
उन्होंने बताया कि पटना पुलिस और मुजफ्फरपुर की गठित विशेष टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए कांटी थाना क्षेत्र से कन्हाई सहनी नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है.