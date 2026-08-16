/सावन की तीसरी सोमवारी से पहले मुजफ्फरपुर में सनसनी, बाबा गरीबनाथ जा रहे कांवड़िये की गोली मारकर हत्या

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सावन की तीसरी सोमवारी (17 अगस्त, 2026) से ठीक एक दिन पहले मुजफ्फरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. पारू थाना क्षेत्र के गोसाईं टोला इलाके में जलाभिषेक करने जा रहे एक कांवड़िये की बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है. सावन मेले के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बाबा गरीबनाथ की ओर जा रहा था गोलू
मृतक कांवड़िए की पहचान पारू थाना क्षेत्र के गोसाईं टोला निवासी रविंद्र सिंह के बेटे गोलू कुमार के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, गोलू कुमार सावन के इस पवित्र महीने में पारू के धरफरी से पवित्र जल भरकर मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर जा रहा था. उसे वहां भगवान शिव का जलाभिषेक करना था. इसी पैदल यात्रा के बीच रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे गोली मार दी. गोलू को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
मिली जानकारी के अनुसार, पारिवारिक विवाद में गोली मारने की बात सामने आ रही है. पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. सरैया एसडीपीओ (SDPO) अभिजीत कौर ने घटना की आधिकारिक पुष्टि की है. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे. बता दें कि सावन माह में बाबा गरीबनाथ मंदिर जाने वाले मार्गों पर कांवड़ियों की भारी भीड़ रहती है और इस दौरान प्रशासन कड़े इंतजाम भी करती है. ऐसे में कांवड़िया पथ पर हुई यह हत्या पुलिस गश्ती और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.