/सावन की तीसरी सोमवारी से पहले मुजफ्फरपुर में सनसनी, बाबा गरीबनाथ जा रहे कांवड़िये की गोली मारकर हत्या

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मिली जानकारी के अनुसार, पारिवारिक विवाद में गोली मारने की बात सामने आ रही है. पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. सरैया एसडीपीओ (SDPO) अभिजीत कौर ने घटना की आधिकारिक पुष्टि की है. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे. बता दें कि सावन माह में बाबा गरीबनाथ मंदिर जाने वाले मार्गों पर कांवड़ियों की भारी भीड़ रहती है और इस दौरान प्रशासन कड़े इंतजाम भी करती है. ऐसे में कांवड़िया पथ पर हुई यह हत्या पुलिस गश्ती और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.