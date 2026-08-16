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सावन की तीसरी सोमवारी से पहले मुजफ्फरपुर में सनसनी, बाबा गरीबनाथ जा रहे कांवड़िये की गोली मारकर हत्या

मुजफ्फरपुर में जलाभिषेक करने जा रहे एक कांवड़िये की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने में कांवड़िये रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है.

Written ByManitosh kumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 16, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:49 PM IST
सावन की तीसरी सोमवारी से पहले मुजफ्फरपुर में सनसनी, बाबा गरीबनाथ जा रहे कांवड़िये की गोली मारकर हत्या
Image Credit: मुजफ्फरपुर: कांवड़िये की गोली मारकर हत्या (जी मीडिया)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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