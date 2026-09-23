कर्मा पर्व पर खूनी खेल: दानापुर में सिपाही ने पहले बहन को मारी गोली, फिर खुद दी जान

सर्विस पिस्टल से बहन को मारी गोली

पूरे मामले में नगर पुलिस अधीक्षक, पटना पश्चिम, संकेत कुमार ने बताया कि शाम करीब 8 बजे दानापुर थाने को दो लोगों के गोली लगने की सूचना मिली थी. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पाया गया कि बिहार पुलिस में मोतिहारी में कार्यरत ओम चंद्र ने अपनी सर्विस पिस्टल से अपनी बहन पार्वती कुमारी को गोली मार दी थी. इसके बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार ली. मौके से ओम चंद्र की सर्विस रिवॉल्वर और दो गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं.