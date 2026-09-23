कर्मा पर्व पर खूनी खेल: दानापुर में सिपाही ने पहले बहन को मारी गोली, फिर खुद दी जान

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Patna Crime News: कर्मा-धर्मा के पर्व पर जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सलामती की कामना कर रही हैं, वहीं दानापुर के नासरीगंज स्थित मिथिला कॉलोनी से आई एक खबर ने भाई-बहन के रिश्ते को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक पुलिसकर्मी भाई ने अपनी ही बहन को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद पुलिसकर्मी ने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
एक ही घर से भाई-बहन की मौत
घटना दानापुर के नासरीगंज स्थित मिथिला कॉलोनी की है. एक ही घर से भाई और बहन की मौत की खबर सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक पुलिसकर्मी की पहचान ओम चंद्र के रूप में बताई जा रही है, जो मोतिहारी में पदस्थापित थे. वहीं, मृतका बहन की पहचान पार्वती कुमारी के तौर पर हुई है.
सर्विस पिस्टल से बहन को मारी गोली
पूरे मामले में नगर पुलिस अधीक्षक, पटना पश्चिम, संकेत कुमार ने बताया कि शाम करीब 8 बजे दानापुर थाने को दो लोगों के गोली लगने की सूचना मिली थी. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पाया गया कि बिहार पुलिस में मोतिहारी में कार्यरत ओम चंद्र ने अपनी सर्विस पिस्टल से अपनी बहन पार्वती कुमारी को गोली मार दी थी. इसके बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार ली. मौके से ओम चंद्र की सर्विस रिवॉल्वर और दो गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं.
पारिवारिक विवाद को बताया जा रहा वजह
घटना के बाद साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है. पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे पारिवारिक कारण बताया जा रहा है. मृतक सिपाही की बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात भी सामने आ रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
रिपोर्ट: इसतेयक खान