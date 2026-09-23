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कर्मा पर्व पर खूनी खेल: दानापुर में सिपाही ने पहले बहन को मारी गोली, फिर खुद दी जान

Patna Crime News: कर्मा-धर्मा के पर्व के बीच दानापुर के नासरीगंज स्थित मिथिला कॉलोनी में भाई-बहन की मौत से हड़कंप मच गया. पुलिसकर्मी ओम चंद्र ने अपनी बहन पार्वती कुमारी को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 23, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:02 AM IST
कर्मा पर्व पर खूनी खेल: दानापुर में सिपाही ने पहले बहन को मारी गोली, फिर खुद दी जान
Image Credit: दानापुर में सिपाही ने पहले बहन को मारी गोली, फिर खुद दी जान (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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