नाबालिग से दुष्कर्म, कराया गर्भपात: मुख से कथावाचक और कर्म से हवस का पुजारी श्रवण दास को जेल, मौनी बाबा की तलाश

Darbhanga News: दरभंगा में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपित कथावाचक श्रवण दास को जेल भेज दिया गया है. कथावाचक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, लंबे समय तक शारीरिक शोषण और गर्भपात कराने के आरोप लगे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:42 PM IST

नाबालिग से दुष्कर्म, कराया गर्भपात: मुख से कथावाचक और कर्म से हवस का पुजारी श्रवण दास को जेल, मौनी बाबा की तलाश (फाइल फोटो)
Darbhanga News: दरभंगा में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपित कथावाचक श्रवण दास उर्फ श्रवण ठाकुर को पुलिस ने 17 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी से पूरे मिथिलांचल में हड़कंप मच गया था. वही अब पुलिस ने न्यायलय के आदेश पर जेल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस श्रवण दास के सहयोगी मौनी बाबा की तलाश में जुटी हुई है. पीड़ित के बयान पर पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है. मौनी बाबा पर आरोपी को बचाने और मामले के साक्ष्य को छुपाने का आरोप लगा है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

नाबालिग का यौन शोषण करने का आरोप
वही, मामले में SSP दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी से मिली जनकारी के अनुसार, मिथिलांचल के कथावाचक श्रवण दास महाराज को पुलिस ने एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई SDPO राजीव कुमार के नेतृत्व वाली SIT ने की. महिला थाना, लहरियासराय थाना और आस-पास के अन्य थानों की एक संयुक्त टीम ने सूचना मिलने पर आरोपी को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से गिरफ्तार किया. श्रवण दास के सहयोगी और गुरु कहे जाने वाले मौनी बाबा की भूमिका की भी जांच की जा रही है और वह फिलहाल फरार हैं.

नाबालिग बच्ची की मां ने दर्ज कराई प्राथमिकी
महिला थाना में दर्ज FIR में उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, लंबे समय तक शारीरिक शोषण और गर्भपात कराने के आरोप लगे हैं. बता दें कि प्राथमिकी नाबालिग बच्ची की मां द्वारा दर्ज कराई गई थी. पुलिस के अनुसार, आरोपी से पूछताछ जारी है और उनके गुरु मौनी बाबा की भूमिका की भी जांच की जा रही है. आरोपी को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: ASP साहब ने आखिर किस आधार पर कहा था कि NEET स्टूडेंट ने खाई थीं नींद की गोलियां?

Kathavachak Shravan DasDarbhanga News

