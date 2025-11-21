Advertisement
Katihar News: ससुराल में घुसा पति, पत्नी की बेरहमी से हत्या कर हुआ फरार

Katihar News: कटिहार जिले से एक बड़ा मामला सामने आ रहा हैं, जहां के बारसोई अनुमंडल के नारायणपुर गांव में पति ने पत्नी मौसमी दास की चाकू घोंप कर हत्या कर दी हैं.  जानकारी के अनुसार पति–पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद था. एक दिन यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसने हत्या कर दी.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:09 AM IST

ससुराल में घुसा पति, पत्नी की बेरहमी से हत्या कर हुआ फरार

Katihar News: बिहार के कटिहार जिले से एक बड़ा ही दर्दनाक मामला सामने आ रहा हैं, जहां एक पति नें पत्नी को अपने ससुराल में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी हैं. जानकारी के अनुसार उनकी शादी 3 वर्ष पहले ही हुई थी और उन दोनों के दो बच्चे भी हैं. घटना कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल के सुदुरवर्ती पश्चिम बंगाल की सीमा से नजदीक आबादपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर की है. मृतका नारायणपुर ग्राम निवासी षष्टी दास की बेटी मौसमी दास थी और और पति सुकुमार आजमनगर थाना क्षेत्र के जलकी गांव का निवासी हैं.

बेरहमी से की पत्नी के मायके में हत्या-
मृतका के पिता का कहना है कि पति और पत्नी का काफी दिनों से विवाद चल रहा था. यह विवाद दूसरे बच्चे के होने के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि उनके दामाद को उनकी बेटी के दूसरे बच्चे के जन्म पर संदेह था. बच्चा करीब 3 महीने पहले ही हुआ था.  19 नवंबर की रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें उनके दामाद नें उनकी बेटी पर चाकू से वार कर दिया और अगली सुबह उठ कर फरार हो गया. इलाज के लिए ले जाने के दौरान ही उनकी बेटी(मौसमी दास) की मृत्यु हो गई. बताया जा रहा है कि पति ने बड़े ही बेरहमी से पत्नी की हत्या की है. यहां तक की मौसमी दास के गुप्तांक को भी काट दिया था. 

पुलिस कर रही आगे की कारवाई-
इस घटना की सूचना मिलते ही आबादपुर की पुलिस भी दल बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले में आगे की कारवाई में जुट गई हैं.

bihar katihar news

