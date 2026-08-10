/खगड़िया में फर्जी IAS बनकर ठगी करने वाला मनीष गुप्ता गिरफ्तार, घर से शराब, टेसला कार और बारहसिंगा के सींग बरामद

इतना ही नहीं पुलिस ने आरोपी के पास से टेस्ला कंपनी की एक महंगी कार भी बरामद की है. इस कार पर 'IAS' और भारत सरकार लिखा हुआ था. पुलिस अब कार के इस्तेमाल और उसके दस्तावेजों की भी जांच कर रही है. फिलहाल मनीष गुप्ता को गिरफ्तार कर पुछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ अलग-अलग धराओं में कार्रवाई की तैयारी चल रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि उसने फर्जी IAS अधिकारी बनकर अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस पूरे फर्जीवाड़े में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.