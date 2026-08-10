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खगड़िया में फर्जी IAS बनकर ठगी करने वाला मनीष गुप्ता गिरफ्तार, घर से शराब, टेसला कार और बारहसिंगा के सींग बरामद

Khagaria News: खगड़िया में पुलिस ने फर्जी IAS अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले मनीष गुप्ता को गिरफ्तार किया है। गोगरी जमालपुर स्थित उसके घर पर छापेमारी के दौरान फर्जी IAS आई-कार्ड, करीब 31 लीटर विदेशी शराब, बारहसिंगा के दो सींग और ‘IAS’ व ‘भारत सरकार’ लिखी महंगी टेस्ला कार बरामद हुई.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 10, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:13 PM IST
खगड़िया में फर्जी IAS बनकर ठगी करने वाला मनीष गुप्ता गिरफ्तार, घर से शराब, टेसला कार और बारहसिंगा के सींग बरामद
Image Credit: खगड़िया में फर्जी IAS बनकर ठगी करने वाला मनीष गुप्ता गिरफ्तार, घर से शराब, टेसला कार और बारहसिंगा के सींग बरामद

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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