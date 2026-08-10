/खगड़िया में फर्जी IAS बनकर ठगी करने वाला मनीष गुप्ता गिरफ्तार, घर से शराब, टेसला कार और बारहसिंगा के सींग बरामद

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Khagaria News: बिहार के खगड़िया जिला में पुलिस ने बड़ी कारर्रवाई करते हुए फर्जी IAS अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शख्त को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार के निवासी मनीष गुप्ता के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी कर फर्जी IAS आधिकारी का आई-कार्ड, महंगी विदेशी शराब, प्रतिबंधित वन्यजीव बारहसिंगा के दो सींग और एक महंगी टेसला कार बरामद की है. पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है.
खगड़िया को SP भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस को मनीष गुप्ता के फर्जी IAS अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने की जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम ने गोगरी जमालपुर स्थित उसके घर पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से फर्जी IAS अधिकारी का आई-कार्ड बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, आरोपी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाता था और इसी पहचान का इस्तेमाल कर ठगी करता था.
पूछताछ के दौरान मनीष गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का अंडरकवर एजेंट है. हालांकि, पुलिस उसके इस दावे की जांच कर रही है. छापेमारी के दौरान उसके घर से करीब 31 लीटर महंगी विदेशी शराब भी बरामद हुई. इसके अलावा प्रतिबंधित वन्यजीव बारहसिंगा के दो सींग मिलने से मामला और गंभीर हो गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास ये सींग कहां से आए और इनके पीछे किसी वन्यजीव तस्करी गिरोह का कनेक्शन तो नहीं है.
इतना ही नहीं पुलिस ने आरोपी के पास से टेस्ला कंपनी की एक महंगी कार भी बरामद की है. इस कार पर 'IAS' और भारत सरकार लिखा हुआ था. पुलिस अब कार के इस्तेमाल और उसके दस्तावेजों की भी जांच कर रही है. फिलहाल मनीष गुप्ता को गिरफ्तार कर पुछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ अलग-अलग धराओं में कार्रवाई की तैयारी चल रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि उसने फर्जी IAS अधिकारी बनकर अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस पूरे फर्जीवाड़े में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.
रिपोर्ट: हितेश कुमार