Bihar News: होस्टल से कई बार घर भाग चुका था छात्र, अब कर लिया सुसाइड, उम्र ने सोचने पर किया मजबूर

Bihar News: बिहार के खड़गपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां कक्षा तीन के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली हैं. बच्चा पौकरी गांव निवासी दीपक बिन्द का पुत्र साहिल कुमार था. वह कृष्णा बाजार में स्थित एक निजी विद्यालय में छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता था.

जानकारी के अनुसार साहिल कई बार हॉस्टल से भागकर घर चला जाता था और वह हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था. उसके बाद बुधवार को उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा कि अब उसे हर हाल यहीं रहना होगा और पढ़ाई करनी होगी. इसके बाद मां ने उसे विद्यालय में छोड़ दिया. विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुबोध कुमार ने छात्र को कहा कि वह हॉस्टल जाकर तैयार हो और फिर कक्षा में आए.

करीब दस मिनट तक जब वह नहीं लौटा तो विद्यालय प्रबंधन ने उसे देखने के लिए किसी को हॉस्टल भेजा, जब बच्चे के कमरे में खिड़की से छांक के देखा गया तो बच्चें को गमछे के सहारे लटका देखा गया. उसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही परिजन तुरंत विद्यालय पहुंचे और पूरे स्कूल में कोहराम मच गया. मृतक के पिता दीपक बिन्द फिलहाल बाहर रहकर मजदूरी करते हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

इनपुट: प्रशांत कुमार

