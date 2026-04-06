खाकी शर्मसार: ₹5000 के लिए दांव पर लगाई नौकरी, मुजफ्फरपुर के पीयर थाना के अपर थानाध्यक्ष का रिश्वत लेते वीडियो वायरल

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने पूरे मामले को तूल दे दिया है. इस वीडियो में एक SI को दलाल के माध्यम से घूस लेते हुए दिखाया जा रहा है, जिसके बाद लोगों के बीच नाराजगी और अविश्वास बढ़ता नजर आ रहा है. हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करती है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग की छवि पर असर पड़ना तय माना जा रहा है.

वायरल वीडियो में जिस पुलिस अधिकारी की पहचान की जा रही है, उसे पीयर थाना के अपर थानाध्यक्ष, SI अभिनंदन कुमार बताया जा रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति दलाल के जरिए ₹5000 की राशि उन्हें दिलवा रहा है. यह घटना सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

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मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के पीयर थाना क्षेत्र के नूनफारा गांव निवासी शत्रुधन राम ने अपने एक केस के सिलसिले में दलाल राम कुमार राय के माध्यम से कथित रूप से यह रिश्वत दी थी. वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि पैसे देने से पहले मोबाइल का कैमरा ऑन किया जाता है और पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है. इसके बाद दलाल पैसे लेकर SI तक पहुंचाता है और अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने की बात करता है.

दरअसल इसके पूर्व तिरहुत प्रक्षेत्र के DIG चंदन कुशवाहा ने रिश्वत खोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस आरक्षी निरीक्षक सदरे आलम को सेवा से बर्खास्त कर अन्य पुलिस कर्मियों को यह साफ संदेश देने की कोशिश की गई थी की अगर किसी पुलिस कर्मी के द्वारा रिश्वत खोरी का खेल किया गया तो वह बक्शे नहीं जायेंगे,लेकिन उनके इस कार्रवाई का असर नहीं हुआ और अब एक अपर थाना अध्यक्ष रिश्वत लेते वीडियो सामने आ गया है.जिसके बाद अब कहा जा सकता है की नौकरी जाय तो जाय,लेकिन रिश्वत लेने का खेल नहीं बंद होने वाला है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार