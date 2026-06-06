/Khan Sir: खत्म हुई छुपम-छुपाई! पटना पुलिस ताकती रह गई और पटना कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए फैजल खान उर्फ खान सर

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Khan Sir Surrender: खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर फायरिंग केस में मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी पटना पुलिस फैजल खान उर्फ खान सर को गिरफ्तार नहीं कर पाई और शनिवार (6 जून) की सुबह उन्होंने पटना सिविल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने पहुंच गए. बता दें कि पटना पुलिस शुक्रवार (5 जून) की दोपहर से खान सर को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वे पुलिस की पकड़ में नहीं आए. पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भले ही मीडिया से कहा था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनका बयान हवा-हवाई साबित हो गया और फैजल खान को पटना पुलिस छू भी नहीं सकी.
बता दें कि 'खान ग्लोबल स्डटी' के बाहर मंगलवार (2 जून) की रात को पथराव और फायरिंग हुई थी. फैजल खान ने 'ज्ञान बिंदु कोचिंग' के डायरेक्टर रौशन आनंद को इसके लिए दोषी ठहराया था. उनकी शिकायत पर पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद समेत 3 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. हालांकि, जब इस घटना से जुड़े कुछ वीडियो वायरल हुए तो खान सर खुद ही पुलिस के लपेटे में आ गए. उन्होंने खुद अपने गार्ड्स से गोलीबारी करवाई थी. इसका खुलासा होने के बाद पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास (BNS की धारा 109) और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
FIR दर्ज होने के बाद से पटना पुलिस लगातार खान सर को तलाश कर रही थी, लेकिन उनका कोई सुराग हासिल नहीं कर सकी थी. पटना पुलिस से दो कदम आगे रहते हुए फैजल खान ने आज पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए. इस घटनाक्रम में पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है.