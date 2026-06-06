Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /Khan Sir: खत्म हुई छुपम-छुपाई! पटना पुलिस ताकती रह गई और पटना कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए फैजल खान उर्फ खान सर

Khan Sir: खत्म हुई छुपम-छुपाई! पटना पुलिस ताकती रह गई और पटना कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए फैजल खान उर्फ खान सर

Khan Sir News: खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर फायरिंग केस में मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी पटना पुलिस फैजल खान उर्फ खान सर को गिरफ्तार नहीं कर पाई और शनिवार सुबह उन्होंने कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 06, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:01 PM IST
Khan Sir: खत्म हुई छुपम-छुपाई! पटना पुलिस ताकती रह गई और पटना कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए फैजल खान उर्फ खान सर
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना पुलिस ताकती रह गई और पटना कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए फैजल खान उर्फ खान सर
khan sir1 hr ago
2
Samastipur News1 hr ago
3
Bihar MLC Chunav 20261 hr ago
4
Bihar MLC Chunav 20261 hr ago
5
Rajya Sabha Election 20261 hr ago