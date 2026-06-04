Khan Sir: खान कोचिंग सेंटर पर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट, पुलिस ने खान सर के ही 2 गार्ड्स को उठाया

Khan Sir Coaching Center Firing Case: पटना के मुसल्लहपुरहाट स्थित खान सर की कोचिंग सेंटर पर हुई गोलीबारी में पटना पुलिस ने जांच तेज कर दी है और इस मामले में अब खान सर ही फंसते नजर आ रहे हैं. पुलिस इस मामले में खान सर की कोचिंग से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर रही है. अब जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने खान सर की कोचिंग के दो गार्ड्स को उठा लिया है. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. टाउन एसडीपीओ राजेश रंजन ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि वायरल वायरल मामले में पुलिस पूछताछ करने के लिए दो लोगों को अपने साथ थाने ले गई है.

बता दें कि खान सर ने दावा किया था कि मंगलवार (2 जून) की रात को उनकी कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हुई थी. हालांकि, चंद घंटों के बाद ही खान सर अपने बयान से पलट गए. उन्होंने पुलिस में की गई शिकायत में भी फायरिंग की बात का जिक्र नहीं किया.

खान सर ने यह भी कहा था कि उनकी कोचिंग के गार्ड्स को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें खान सर की कोचिंग का गार्ड ही फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है. इसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में खान सर के 2 गार्ड्स को उठाया है.

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वहीं इस मामले में गुरु रहमान ने खान पर ही पूरा ड्रामा रचने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर यह पूरा बखेड़ा हुआ है. गुरु रहमान ने कहा कि सिपाही भर्ती में कुल 19,838 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, तो फिर उनके (खान सर) कार्यक्रम में 22 हजार लोग कैसे पहुंच गए? जब यह दावा सवालों के घेरे में आया, तो अफवाहें फैलाई गईं. गुरु रहमान ने आगे कहा कि खान सर की आदत है कि जब उनकी सच्चाई सामने आने लगती है, तो वे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं.