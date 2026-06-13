/Khan Sir: डीएसपी राजेश रंजन फायरिंग से इनकार कर रहे थे, उनको यह नया वीडियो देखना बहुत जरूरी है!

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Faisal Khan Vs Roshan Anand: पटना में स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर हुई गोलीबारी का एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है. इतना ही नहीं इलाके में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली फायरिंग की आवाज सुनकर काफी घबरा गई थीं. वीडियो में लड़कियों को डर के मारे हॉस्टल से बाहर भागते हुए देखा जा सकता है. गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई थी. पहला सीसीटीवी जो करीब 2 मिनट 23 सेकेंड का है, इसमें फायरिंग होते ही लड़कियां छुपने के लिए भागती दिख रही है और लगातार फायरिंग की आवाज आ रही है. इस वीडियो को डीएसपी राजेश रंजन को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो फायरिंग की घटना से साफ इनकार किया था.
गोलीबारी के बाद खान ग्लोबल स्टडीज के पास के एक गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां डरकर अपने-अपने कमरे से निकल आईं और एक कॉमन कमरे में छुपने लगीं. फायरिंग की आवाज से डरी लड़कियां लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं. कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो में 4 नहीं बल्कि 7 राउंड की फायरिंग की आवाज रिकार्ड है. बताया जा रहा है कि इस इलाके में कई गर्ल्स हॉस्टल संचालित हैं. घटना वाली रात को लड़कियां डर के मारे सो नहीं सकी थीं. कई लड़कियां तो सुबह होते ही अपने घर वापस चली गई थीं.
उधर, दूसरी ओर पटना पुलिस की ओर से फैजल खान (खान सर) को बचाने की कोशिश की गई. पटना पुलिस की लापरवाही देखिए कि घटना के पहले दिन डीएसपी राजेश रंजन की ओर से फायरिंग की बात से साफ इनकार कर दिया गया था. पुलिस की ओर से फैजल खान की शिकायत पर ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अगले ही दिन घटना से जुड़े वीडियो वायरल के बाद फैजल खान की करतूत सामने आ गई. पटना पुलिस ने यहां भी फैजल खान को बचाने की कोशिश की और उनके गार्ड प्रदीप कुमार व तालेश्वर सिंह पर पूरा दोष मढ़ते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया.
जब आरोपी दोनों गार्ड्स ने अपने बयान में फैजल खान के इशारे पर फायरिंग करने की बात कही तो पुलिस ने फैजल खान को आरोपी बनाते हुए उन पर केस दर्ज किया, लेकिन 5 दिन तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी. अंततः फैजल खान ने पटना कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की और उस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. फैजल खान अब FIR को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट भा पहुंच चुके हैं. हाई कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में इस मामले पर जवाब मांगा है.