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Khan Sir: डीएसपी राजेश रंजन फायरिंग से इनकार कर रहे थे, उनको यह नया वीडियो देखना बहुत जरूरी है!

Faisal Khan Alias Khan Sir: 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर हुई गोलीबारी का एक और वीडियो सामने आया है. वीडियो में लड़कियों को डर के मारे हॉस्टल से बाहर भागते हुए देखा जा सकता है. गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई थी.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 13, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:44 PM IST
Khan Sir: डीएसपी राजेश रंजन फायरिंग से इनकार कर रहे थे, उनको यह नया वीडियो देखना बहुत जरूरी है!
Image Credit: पटना फायरिंग केस

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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