/Khan Sir: डीएसपी राजेश रंजन फायरिंग से इनकार कर रहे थे, उनको यह नया वीडियो देखना बहुत जरूरी है!

Faisal Khan Vs Roshan Anand: पटना में स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर हुई गोलीबारी का एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है. इतना ही नहीं इलाके में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली फायरिंग की आवाज सुनकर काफी घबरा गई थीं. वीडियो में लड़कियों को डर के मारे हॉस्टल से बाहर भागते हुए देखा जा सकता है. गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई थी. पहला सीसीटीवी जो करीब 2 मिनट 23 सेकेंड का है, इसमें फायरिंग होते ही लड़कियां छुपने के लिए भागती दिख रही है और लगातार फायरिंग की आवाज आ रही है. इस वीडियो को डीएसपी राजेश रंजन को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो फायरिंग की घटना से साफ इनकार किया था.