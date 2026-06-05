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पटना में छात्रों के हर बवाल में आता रहा है फैजल खान उर्फ खान सर का नाम! अब पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे

Khan Sir News: फैजल खान उर्फ खान सर पर हत्या के प्रयास (BNS की धारा-109) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. बता दें कि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है. पटना में छात्रों के हर बवाल में उनका अहम योगदान रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 02:55 PM IST

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खान सर (फाइल फोटो)
खान सर (फाइल फोटो)

Khan Sir News: बिहार के चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. दरअसल, राजधानी पटना में उनकी कोचिंग सेंटर पर जो कथित रूप से हमला हुआ था, आरोप है कि वह खुद उन्होंने ही कराया था. जिसके बाद पटना पुलिस ने फैजल खान (खान सर) के खिलाफ हत्या के प्रयास (BNS की धारा-109) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जबकि खान सर फरार बताए जा रहे हैं. फैजल खान उर्फ खान सर भले ही पहली बार पुलिस की रडार में आए हों, लेकिन विवादों से उनका पुराना नाता रहा है. पटना में छात्रों के हर बवाल में उनका अहम योगदान रहा है.

नाम को लेकर विवाद रहा

खान सर के नाम से फेमस फैजल खान ने बहुत दिनों तक दुनिया को अपना असली नाम ही नहीं बताया. यह उनके करियर का सबसे बड़ा विवाद था. एक समय तो सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जाने लगा कि उनका असली नाम 'खान सर' नहीं, बल्कि 'अमित सिंह' है. जब भी कोई उनसे (खान सर) से उनका असली नाम पूछता था, तो वह टाल जाते थे. बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने असली नाम को सार्वजनिक किया था. उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके बैंक खातों से लेकर उनके सरकारी दस्तावेजों तक हर जगह उनका नाम 'फैसल खान' है और कोचिंग इंडस्ट्री में लोग उन्हें प्यार से खान सर बुलाते हैं.

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NEET पेपर लीक मामले में भड़काऊ बयान

कोविड के दौरान खान सर को इतनी तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी. उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज बहुत तेजी से वायरल होते हैं. हाल ही में NEET पेपर लीक विवाद में उन्होंने काफी सख्त बयान दिए थे. उन्होंने पूछा था कि दोषियों को फांसी क्यों नहीं दी गई, एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनके इन बयानों को कुछ ने उत्तेजक और माहौल को बिगाड़ने वाला बताया था.

BPSC छात्रों को भड़काने का आरोप

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षाओं को लेकर हुए छात्र आंदोलन के दौरान खान सर पर छात्रों को भड़काने के आरोप लगे थे. इस दौरान पुलिस ने खान सर को हिरासत में लिया था. तब उनकी कोचिंग संस्थान ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ ने फर्जी खबरें फैलाने का काम किया था, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी. 

रेलवे परीक्षा के दौरान छात्रों को उकसाया था! 

इसके अलावा फैजल खान उर्फ खान सर पर साल 2022 में हुए रेलवे (RRB-NTPC) परीक्षा आंदोलन के दौरान छात्रों को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप लगे थे. इस मामले में भी खान सर समेत पटना के कई शिक्षकों पर पुलिस केस दर्ज हुआ था.

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