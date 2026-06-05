Khan Sir: खान सर Vs रौशन आनंद, क्या फैसल खान की ओर से हुई थी फसाद की शुरुआत?

Khan Sir Vs Raushan Anand: क्या 'खान ग्लोबल स्डटी' के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर ने 'ज्ञान बिंदू कोचिंग' के संचालक रौशन आनंद को फंसाने के इरादे से खुद ही अपनी कोचिंग पर हमले की घटना की साजिश रची थी? इस घटना को लेकर जो वीडियोज सामने आए हैं, उनसे तो यही लगता है. बता दें कि पटना स्थित 'खान ग्लोबल स्डटी' के बाहर मंगलवार (2 जून) की रात को हुई फायरिंग और पथराव मामले में अब फैजल खान खुद ही पुलिस के लपेटे में आ गए हैं. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने खुद ही इस घटना की साजिश रची थी और इसका आरोप 'ज्ञान बिंदू कोचिंग' के संचालक रौशन आनंद पर लगा दिया. पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. हालांकि, अब केस ने नया मोड ले लिया है.

फैजल खान उर्फ खान सर के खुराफाती कारनामों का खुलासा तब हुआ, जब फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 31 मई का एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है रौशन आनंद का बैनर पोस्टर कुछ लोग फाड़ते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े हुए लोग हैं. इसके बाद 2 जून को फैजल खान की कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ.

हालांकि, कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग भी फैजल खान की कोचिंग के गार्ड ने की थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में खान सर की कोचिंग का एक गार्ड ही फायरिंग करता नजर आया. पटना पुलिस ने जब वायरल वीडियो की सत्यता जांची तो वे सही साबित हुए. इसके बाद 'खान ग्लोबल स्डटी' के दो गार्ड्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी.

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गिरफ्तार गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खान सर (फैजल खान) के कहने पर ही यह काम किया था. अब पुलिस ने फैजल खान पर हत्या के प्रयास (BNS की धारा-109) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पटना के कदमकुआं थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है. सूत्रों के मुताबिक, पटना पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, जबकि वे फरार हैं.