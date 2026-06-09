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Khan Sir: जब कक्षा बन जाए अखाड़ा तो सामने आते हैं फैजल खान उर्फ खान सर जैसे लोग! असली कीमत कौन चुका रहा है?

Khan Sir Vs Raushan Anand News: पटना स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' कोचिंग सेंटर पर पथराव-फायरिंग मामले की चर्चा राष्ट्रीय माीडिया पर हो रही है. इस घटनाक्रम के सहारे दो कोचिंग संचालकों- फैजल खान उर्फ खान सर और रौशन आनंद के बीच जंग सामने आ चुकी है. दोनों शिक्षक मुकदमेबाजी का सामना कर रहे हैं, लेकिन इससे असली और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ?

Written ByDr. AP SinghEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:56 AM IST
Khan Sir: जब कक्षा बन जाए अखाड़ा तो सामने आते हैं फैजल खान उर्फ खान सर जैसे लोग! असली कीमत कौन चुका रहा है?
Image Credit: खान सर (फाइल फोटो)

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