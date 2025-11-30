गया में 8 घंटे में सुलझा किडनैपिंग का मामला! 300000 रुपये की फिरौती मांगने वाला मुख्य साजिशकर्ता समेत 6 गिरफ्तार

गया जिले में शुक्रवार को उस समय दहशत फैल गई जब रामपुर थाना क्षेत्र के निवासी जितेन्द्र प्रसाद के अपहरण की खबर सामने आई. परिजनों ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने फोन कर तीन लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी. परिजन तुरंत रामपुर थाना पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी लिखित शिकायत के रूप में पुलिस को दी. मामला गंभीर था, इसलिए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचना दी गई और पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया.

शिकायत के बाद गया पुलिस ने बिना समय गंवाए इलाके में सघन जांच शुरू की. तकनीकी मदद और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की और संदिग्धों की मूवमेंट पर नजर रखी. पुलिस की चतुराई और तेजी ने 8 घंटे में बड़ा परिणाम दिया. घटना में शामिल रंजीत कुमार, अमित कुमार, आदर्श उर्फ दीपु और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी निशानदेही पर एक महिला सहित कुल छह लोगों को पकड़ा गया जो इस अपहरण में शामिल थे.

मुख्य आरोपी रंजीत कुमार की निशानदेही पर पुलिस सरवहदा थाना क्षेत्र के नैली गांव पहुंची, जहां पीड़ित जितेंद्र प्रसाद को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल चार पहिया वाहन, एक ई-रिक्शा, एक मोटरसाइकिल, छह मोबाइल फोन और एसबीआई का एक ब्लैंक चेक भी जब्त किया है. इन सामानों के आधार पर पुलिस आगे की जांच को तेज कर चुकी है.

नगर उपाधीक्षक-1 सरोज साह ने बताया कि फिरौती की मांग और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में समय बहुत अहम होता है. इसलिए टीम ने लगातार काम किया और 8 घंटे के भीतर पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है.

इनपुट- जय प्रकाश कुमार

