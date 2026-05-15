पटना में छात्राओं पर चाकू से हमला, लॉज मालिक के बेटे ने 4 लड़कियों को किया लहूलुहान

पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित मुसल्लहपुर हाट के सीता चौधरी लॉज में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब लॉज संचालक के बेटे ने रूम रेंट को लेकर हुए विवाद में छात्राओं पर चाकू से हमला कर दिया. इस घटना के बाद से ही वहां डर का माहौल बना हुआ है.
Trending Photos
Patna Sita Choudhary Lodge: पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित मुसल्लहपुर हाट के सीता चौधरी लॉज में कल यानी गुरुवार (14 मई 2026) की देर शाम अफरा तफरी का माहौल बन गया. रूम रेंट के भुगतान को लेकर हुई कहासुनी में लॉज संचालक का बेटा अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वहां रहकर पढ़ाई कर रही छात्राओं पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस अचानक हुए हमले में चार छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं.
इस वारदात के बाद पूरे लॉज परिसर में चीख-पुकार मच गई और पूरे मुसल्लहपुर हाट इलाके में दहशत और सन्नाटा पसर गया. घटना की सूचना मिलते ही पीरबहोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायल छात्राओं को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले को लेकर पटना के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (नगर 01) राजेश रंजन ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि किराए के लेनदेन के विवाद में लॉज मालिक के पुत्र और उसकी पत्नी ने छात्राओं के साथ हिंसक मारपीट की है.
यह भी पढ़ें: बेल्ट...डंडे...लोहे की रॉड, फिर फोन कर बुलाए 10-15 गुंडे, BJP MLA के भतीजे की पिटाई
उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और संलिप्त अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस की टीम लॉज में रहने वाले अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि इस घटना ने छात्र-छात्राओं के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा