चुनाव आयोग के हंटर के बाद गिरफ्तार हुए अनंत सिंह! देखें दुलारचंद हत्याकांड में अबतक क्या-क्या हुआ?

Dularchand Yadav Murder: मोकामा विधानसभा क्षेत्र, बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. ये क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में आया और सुर्खियों में आने का कारण रहा दुलारचंद की हत्या. दरअसल, गुरुवार (30 अक्टूबर) को जन सुराज पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता और पूर्व आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की हत्या ने बिहार की चुनावी राजनीति को हिला कर रख दिया.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 02, 2025, 01:44 PM IST

Dularchand Murder Case Mokama: दुलारचंद हत्याकांड में चुनाव आयोग का हंटर चलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और दो दिन बाद मुख्य आरोपी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया. इस हत्याकांड से अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई फिर से जोर पकड़ती दिख रही है. चुनावी बयानबाजी भी अपने पूरे चरम पर है. एनडीए का नैतिक और राजनीतिक संतुलन हिल चुका है, तो महागठबंधन को 'जंगलराज' के आरोपों पर पलटवार करने का मौका नहीं मिल गया है. सियासी गहमा-गहमी के बीच क्षेत्र की जनता अभी तक सहमी हुई है. तो वहीं पटना के डीएम ने पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया है. इस हत्याकांड में अभी तक क्या-क्या हुआ, देखिए केस की पूरी टाइमलाइन.

  1. दुलारचंद यादव की हत्या- तारीख 30 अक्टूबर, दिन गुरुवार को दुलारचंद यादव जन सुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के साथ मोकामा क्षेत्र में प्रचार करने निकले थे. वही, मोकामा विधानसभा के डगरपर गांव से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह काफिला जनसंपर्क के लिए गया था. जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी जनसंपर्क के लिए अजगरा से होकर खुशहालचक से मोकामा लौट रहे थे. इसी बीच दोनों के काफिले में गाड़ी आपस में टकरा गई.  देखते देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और गोलीबारी हुई, जिसमें दुलारचंद यादव के पैर में गोली लग गई. इसके बाद बताया जाता है कि किसी ने उनको गाड़ी से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद JDU उम्मीदवार अनंत सिंह हत्या का आरोप आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर लगाया. उन्होंने कहा कि टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले पर साजिश के तहत हमला किया गया है. 
  2. डेडबॉडी के साथ प्रदर्शन- घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया. परिजनों ने डेडबॉडी रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. पुलिस रात भर पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों को मनाने में लगी रही. अनंत सिंह पर नामजद मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद ही परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए. परिजनों ने डेडबॉडी पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेजने के लिए तैयार हुए. 
  3. चुनाव आयोग का चला हंटर- मामले में कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस के अधिकारी चंदन कुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया. उनकी जगह 2022 बैच के IAS आकाश कुमार मोकामा के रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए.  साथ ही, बाढ़ 1 के SDPO राकेश कुमार और बाढ़ 2 के SDPO अभिषेक सिंह भी हटाए गए. राकेश कुमार की जगह डीएसपी आनंद कुमार सिंह और अभिषेक सिंह की जगह डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को तैनात किया गया. 
  4. अनंत सिंह पर दर्ज हुई FIR- चुनाव आयोग के एक्शन के बाद 30 अक्टूबर की देर शाम को अनंत सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया. इनमें अनंत सिंह के अलावा विवेका पहलवान के दोनों भतीजे कर्मवीर और राजबीर, अनंत सिंह के करीबी कंजय सिंह और छोटन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया. केस में कुछ अज्ञात लोगों का भी नाम जोड़ा गया है. मुंगेर से राजद प्रत्याशी वीणा देवी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच की मांग की. 
  5. शव यात्रा पर हुआ पथराव- अनंत सिंह पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद परिवार पोस्टमार्टम कराने को राजी हुआ. वहीं राजद प्रत्याशी वीणा देवी और उनके पति बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने पोस्टमार्टम से पहले डेडबॉडी को पूरी विधानसभा में घुमाने का फैसला लिया है. 31 अक्टूबर को शव यात्रा के साथ सूरजभान सिंह अपने काफिले के साथ चल रहे थे. टाल क्षेत्र से शव यात्रा निकालने पर फिर बवाल हो गया. यहां शव यात्रा पर पथराव और गोलीबारी की गई.
  6. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बड़ा खुलासा- 31 अक्टूबर की देर शाम को शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मौत का कारण गोली लगना नहीं है. उन्होंने बताया कि शव के पैर के एंकल ज्वाइंट (एड़ी) में गोली लगी थी. गोली लगने के बाद आर-पार हो गई थी. शव पर चोट के और भी निशान मिले हैं, लेकिन चोट इतनी गंभीर नहीं है कि उससे मौत हो सके. डॉक्टर के दावे से पुलिस जांच का एंगल पूरी तरह से बदल गया.
  7. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई- 01 नवंबर को दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि उनकी मौत फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि उनके पैर के एंकल ज्वाइंट में गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है. उनकी मौत का कारण किसी भारी चीज से उनके सीने पर चोट पहुंचाने या किसी भारी चीज के दबाव से हुई है. उनके शरीर पर कई जगह मल्टीप्ल फ्रैक्चर भी पाए गए हैं. भारी चीज के दबाव के कारण उनके दोनों फेफड़े भी फट गए थे. उनके शरीर के कई हिस्सों में गहरे जख्म भी पाए गए हैं.
  8. हत्याकांड में कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए- 01 नवंबर को पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की जानकारी देते हुए बताया कि दुलारचंद हत्याकांड मामले में चार केस दर्ज किया गया है. पहला केस पीड़ित पक्ष मृतक का पोता, दूसरा जनसुराज पार्टी समर्थक, तीसरा पुलिस और चौथा मजिस्ट्रेट की तरफ से दर्ज किया गया है. मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है. 
  9. अनंत सिंह ने फिर से प्रचार शुरू किया- दुलारचंद यादव की मौत के बाद 01 नवंबर को अनंत सिंह फिर चुनाव प्रचार पर निकले. उनके साथ पहले की तरह सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी साथ चल रहा था. वे अपने समर्थकों के साथ मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में प्रचार के लिए निकले. 
  10. अनंत सिंह की गिरफ्तारी- 01 नवंबर की रात करीब साढ़े 12 बजे पटना पुलिस ने अनंत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई. अब तक इस मामले में कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 
  11. सीआईडी को सौंपी गई जांच- पटना एसएसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस घटना की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है. वही, अनंत सिंह को पटना रंगदारी सेल में रखा गया है. आज पुलिस यही से सीजेएम के सामने पेश करेगी.

 

