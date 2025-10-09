Bihar Crime: लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात बदमाश विक्की सिंह को किया गिरफ्तार

Bihar Crime: सूर्यगढ़ा थाना की पुलिस ने नामी बदमाश विक्की कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. SP अजय कुमार ने बताया कि पहले से ही कई मामले उसपर दर्ज थे. वह और उसका पूरा गिरोह मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था.
Bihar Crime: बिहार के लखीसराय शहर में विधानसभा चुनाव से पहले एक खुशखबरी की खबर सामने आ रही है. यहां की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना की पुलिस ने दस अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन अपराधियों में नामी बदमाश विक्की कुमार उर्फ विक्की सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.
विक्की कुमार: कई संगीन केस के मामले दर्ज थे.
विक्की कुमार की गिरफ्तारी के बाद लखीसराय शहर के SP अजय कुमार ने बताया कि विक्की कुमार पर सूर्यगढ़ा, मेदनीचौकी और मानिकपुर थाना में कुल मिलाकर 14 मामले दर्ज हैं. उसकी गिरफ्तारी के दौरान विक्की कुमार की जगह से एक देशी कट्टा, एक गोली और एक खोखा बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि विक्की कुमार पर पहले से ही कई संगीन केस के मामले दर्ज थे और वह काफी समय से फरार चल रहा था.
गुप्त सूचना के आधार पर लिया पुलिस ने एक्शन
लखीसराय शहर की पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. वह एक पूरा गिरोह चलाता था और अपने उनके साथ ही अपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था. पुलिस अब आगे की कारवाई में जुटी हुई है.
इनपुट: राज किशोर मधुकर
