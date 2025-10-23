Lalganj RJD candidate News: राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को जिस नंबर से मिली धमकी, हैदराबाद में मिला लोकेशन, पहले से है रेप का आरोपी

Shivani Shukla Shooting Threat: लालगंज से RJD उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को गोली मारने की धमकी मिली. अज्ञात व्यक्ति का ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर धमकी दी है. जिसके बाद पुलिस ने शिवानी शुक्ला की सुरक्षा बढ़ी दी है. पुलिस ने मोबाइल नंबर की जांच शुरू की, तो पता चला कि यह नंबर घटारो चतुर्भुज गांव निवासी रणधीर कुमार का है. जिसके बाद पुलिस ने रणधीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में पता चला कि उसका यह नंबर हैदराबाद में रहने वाला उसका भाई रंजीत कुंअर इस्तेमाल करता है.
Shivani Shukla Shooting Threat: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वैशाली जिले की लालगंज सीट से राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को गोली मारने धमकी मिली है. लालगंज से राजद उम्मीदवार और बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई. आनन फानन में पुलिस ने शिवानी की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और शिवानी के साथ बॉडीगार्डस तैनात कर दिया गया है.
'मैं उसे गोली मार दूंगा'
दरअसल, कल रात पहले 9279641367 से पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बताया गया कि करताहां थाना क्षेत्र के घटारो में कोई बड़ी घटना घटने वाली है. जिसकी सूचना कंट्रोल रूम ने करताहां थानाध्यक्ष को दी, जिसके बाद थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने नंबर पर फोन किया, उस दौरान मोबाईल नंबर बंद था. लेकिन कुछ देर बाद ही उसी नंबर से करताहां थानाध्यक्ष के सरकारी नंबर पर कॉल आया और फोन करने वाले ने कहा कि राजद उम्मीदवार के पास बहुत पैसा है और मुझे उससे रंगदारी लेना है. अगर रंगदारी नहीं देगी और घटारो की तरफ आएगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा.
जांच में हुआ बड़ा खुलासा
धमकी का फोन आते ही पुलिस ने मोबाइल नंबर की जांच शुरू की, तो पता चला कि यह नंबर घटारो चतुर्भुज गांव निवासी रणधीर कुमार का है. जिसके बाद पुलिस ने रणधीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में पता चला कि उसका यह नंबर हैदराबाद में रहने वाला उसका भाई रंजीत कुंअर इस्तेमाल करता है. पुलिस ने जब रंजीत की कुंडली खंगाली तो खुलासा हुआ कि हत्या के एक केस में रंजीत हाजीपुर और दुष्कर्म के एक मामले में हैदराबाद जेल भी जा चुका है.
गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस ने रणधीर को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है और उसके भाई रंजीत की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है. पुलिस ने यह भी बताया कि जिस वक्त धमकी भरा कॉल किया गया था उस समय मोबाइल का लोकेशन हैदराबाद ही था. इससे यह स्पष्ट हो गया है कि रणजीत ने ही यह फोन कॉल किया था. वहीं, मामले में शिवानी ने कहा कि इन धमकियों से उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है.
