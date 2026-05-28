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मुजफ्फरपुर में जमीन मापी के दौरान बवाल: ग्रामीणों ने राजस्व अधिकारी और सर्वेयर को पीटा, मुश्किल से बची जान

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में जमीन मापी के दौरान बवाल होने की खबर सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने राजस्व अधिकारी और सर्वेयर को पीट दिया. इस दौरान दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 28, 2026, 03:06 PM IST

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मुजफ्फरपुर में मापी के दौरान बवाल
मुजफ्फरपुर में मापी के दौरान बवाल

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में गांव वालों ने एक राजस्व अधिकारी और एक सरकारी सर्वेयर पर हमला कर दिया. ये दोनों अधिकारी जमीन के एक विवादित टुकड़े की मापी करने के लिए वहां पहुंचे थे. इस घटना में दोनों अधिकारियों को चोटें आईं. स्थानीय लोगों की मदद से वे दोनों किसी तरह वहां से बचकर निकलने और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे. इस घटना के बाद पूरे मामले को लेकर मुसहरी पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

जमीन को लेकर चल रहा था विवाद
बता दें कि ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के मुसहरी उर्फ राधा नगर इलाके का है. जानकारी के अनुसार, विनोद साह और रामजुलम साह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी मामले में भूमि सुधार उप समाहर्ता पूर्वी के आदेश पर मुसहरी के राजस्व अधिकारी करुण करण और अंचल अमीन रणजीत महतो जमीन की मापी करने पहुंचे थे. मापी के दौरान एक पक्ष के लोग अचानक उग्र हो गए और दोनों सरकारी कर्मचारियों पर हमला कर दिया. आरोप है कि सरकारी काम में बाधा डालते हुए गाली-गलौज और मारपीट की गई. इस हमले में राजस्व अधिकारी और अमीन दोनों को चोटें आई हैं.

यह भी पढ़ें: बेगूसरायः12वीं के छात्र का पहले अपहरण किया फिर पीट-पीटकर की निर्मम हत्या, 2 गिरफ्तार

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घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद दोनों कर्मचारी वहां से निकल सके. बाद में दोनों अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज कराया गया. इस मामले को लेकर मुसहरी थाना में आवेदन दिया गया है. शिकायत में सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है. मुसहरी थाना अध्यक्ष ने बताया कि विवादित जमीन की मापी के दौरान हमला होने की सूचना मिली है. पुलिस को आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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