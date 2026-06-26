'गाड़ी से मोबिल गिर रहा है...' और झांसे में आ गया ड्राइवर, मुजफ्फरपुर में पूर्व विधायक प्रत्याशी की गाड़ी से पिस्तौल-कारतूस चोरी

मुजफ्फरपुर में पूर्व विधायक प्रत्याशी सुबोध शंकर कुमार की गाड़ी से लाइसेंसी पिस्तौल, कारतूस और पेपर से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र में साहेबगंज के पूर्व विधायक की काले रंग की स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी थी. इस दौरान एक चोर आता है और सारा सामान चोरी करके लेकर चला जाता है. चोरी की यह घटना वहा लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है. 24 जून, 2026 दिन बुधवार को चोरी की यह घटना घटित हुई है. सुबोध शंकर कुमार की ओर से सदर थाना में अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.