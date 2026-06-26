'गाड़ी से मोबिल गिर रहा है...' और झांसे में आ गया ड्राइवर, मुजफ्फरपुर में पूर्व विधायक प्रत्याशी की गाड़ी से पिस्तौल-कारतूस चोरी

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मुजफ्फरपुर में पूर्व विधायक प्रत्याशी सुबोध शंकर कुमार की गाड़ी से लाइसेंसी पिस्तौल, कारतूस और पेपर से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र में साहेबगंज के पूर्व विधायक की काले रंग की स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी थी. इस दौरान एक चोर आता है और सारा सामान चोरी करके लेकर चला जाता है. चोरी की यह घटना वहा लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है. 24 जून, 2026 दिन बुधवार को चोरी की यह घटना घटित हुई है. सुबोध शंकर कुमार की ओर से सदर थाना में अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
दरअसल, सुबोध शंकर कुमार मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं. वह बुधवार को अपने निवास स्थान साहेबगंज से अपनी स्कॉर्पियो वाहन से मुजफ्फरपुर कलमबाग चौक स्थित अपने अकाउंटेंट के यहां जाने के लिए निकले. इसी बीच सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर के समीप उन्हें वॉशरुम जाने की इच्छा महसूस हुई. इसके लिए वह दोस्त हीरालाल सर्राफ के घर पर गए.
इसी बीच एक बदमाश वहां पहुंचा और स्कार्पियो चालक को बोला, आपकी गाड़ी के नीचे मोबिल गिरा हुआ है, पहले ड्राइवर नहीं गया, लेकिन जब दूसरी बार बदमाशों की ओर से यह बात कही गई, तो वह नीचे देखने चला गया. इसी दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे से पहुंचा एक बदमाश गेट खोल बैग को लेकर मौके से फरार हो गया. मगर, उसकी पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. अब सदर थाने की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हि्त करने में जुट गई है.
मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी ने बताया गया कि साहेबगंज थाना क्षेत्र निवासी सुबोध शंकर सिंह की ओर से प्राप्त आवेदन में बताया गया है कि बुधवार को थाना क्षेत्र के यादव नगर गेट के सभी पर सड़क किनारे खड़ी उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी से बदमाशों ने एक बैग की चोरी कर लिया है. जिसमें उनका लाइसेंसी पिस्तौल, कारतूस और कुछ पेपर था.