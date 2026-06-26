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'गाड़ी से मोबिल गिर रहा है...' और झांसे में आ गया ड्राइवर, मुजफ्फरपुर में पूर्व विधायक प्रत्याशी की गाड़ी से पिस्तौल-कारतूस चोरी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पूर्व विधायक प्रत्याशी के सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी से लाइसेंसी पिस्तौल कारतूस और पेपर से भरा बैग चोरी हो गया. गाड़ी से बैग ले जाते हुए चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 26, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:18 PM IST
'गाड़ी से मोबिल गिर रहा है...' और झांसे में आ गया ड्राइवर, मुजफ्फरपुर में पूर्व विधायक प्रत्याशी की गाड़ी से पिस्तौल-कारतूस चोरी
Image Credit: (Z News) पूर्व MAL प्रत्याशी की स्कॉर्पियो से लाइसेंसी पिस्तौल से भरा बैग चोरों ने उड़ायाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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