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अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर मुजफ्फरपुर पहुंची शराब की खेप, 'For Sale in Bhutan' लिखे 150 कार्टन जब्त

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में आबकारी विभाग ने अहियापुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर के पास एक झोपड़ी के अंदर से 150 कार्टन शराब जब्त किया है. बरामद शराब पर For Sale in Bhutan लिखा हुआ है. 

Written By  Manitosh kumar|Edited By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 29, 2026, 08:09 PM IST

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मुजफ्फरपुर शराब बरामद
मुजफ्फरपुर शराब बरामद

Muzaffarpur News: बिहार में शराब पर पाबंदी होने के बावजूद कारोबारी दूसरे राज्यों से शराब की खेप मंगाकर गैर-कानूनी धंधा जारी रखे हुए हैं और अब वे पहले से कहीं ज्यादा पकड़े जा रहे हैं. लेकिन इस बार तो हद तब हो गई जब, मुजफ्फरपुर आबकारी विभाग की टीम ने शराब की एक ऐसी खेप पकड़ी, जो भूटान में बनाई गई थी. शराब माफियाओं की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इस बार उन्होंने भूटान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और कई राज्यों से गुजरते हुए शराब की इस खेप को मुजफ्फरपुर तक पहुंचाया. 

उनकी योजना इस असली शराब को असली कंटेनरों से निकालकर ब्रांडेड कंपनियों की बोतलों में भरकर बेचने की थी. लेकिन, उत्पाद विभाग की टीम ने उनकी इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और भूटान में बनी शराब के कार्टन, हजारों खाली बोतलें, रैपर, ढक्कन और बोतलों पर लगाने के लिए रखे गए बारकोड जब्त कर लिए. वहीं, शराब का कारोबारी छापे की भनक लगते ही मौके से फरार होने में कामयाब रहा. आबकारी विभाग की टीम अब उस व्यक्ति की पहचान करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने में जुट गई है. दरअसल, आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर के पास एक झोपड़ी के अंदर शराब बनाई जा रही है. इसके बाद आबकारी निरीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. जब इस टीम ने सलेमपुर गांव की उस झोपड़ी पर छापा मारा, जहां शराब का उत्पादन हो रहा था, तो आबकारी विभाग के कर्मचारी भी हैरान रह गए. 

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टीम ने झोपड़ी के अंदर से लगभग 150 कार्टन शराब जब्त की और मौके से शराब की बोतलों के लिए इस्तेमाल होने वाली हजारों खाली बोतलें, रैपर, ढक्कन और बारकोड लेबल भी बरामद किए. खास बात यह है कि मौके से बरामद शराब पर For Sale in Bhutan लिखा हुआ था. पूरे मामले को लेकर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मौके से बरामद शराब की खेप भूटान में बनाई गई थी. इस शराब को असली बोतलों से निकालकर नकली बोतलों में भरा जा रहा था, जिन पर बाद में नामी कंपनियों के रैपर लगाए जा रहे थे. आबकारी विभाग की टीम ने इस खेप को जब्त कर लिया है. फिलहाल, इस मामले में शामिल शराब कारोबारी की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है.

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