रात के अंधेरे में सुनसान खेत में हो रही थी शराब का डीलिंग, तभी पहुंची पुलिस और हो गया खेल

Muzaffarpur News: शराब कारोबारी बिहार के शराब बंदी का मखौल उड़ाने में लगे हुए हैं, जो पुलिस के लगातार सख्ती के बाद भी शराब के कारोबार में जुटे हुए हैं और शराब के कारोबार के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में भी जुटे रहते हैं, लेकिन पुलिस उस सुरक्षित जगह पर भी छापेमारी कर रही है. इसी बीच पानापुर करियात थाना की पुलिस ने रात के अंधेरे में शराब की खेप का डीलिंग वाली जगह पर छापेमारी करते हुए एक पिकअप और एक कार को जब्त किया. जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई. हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाते हुए शराब माफिया मौके से फरार हो गए.

दरअसल, एसडीपीओ सुचित्रा कुमार को सूचना मिली कि पानापुर करियात थाना क्षेत्र के अररा गांव के खेत में शराब माफियाओं की तरफ से शराब कारोबार को लेकर एक डीलिंग हो रही है. जिसके बाद एसडीपीओ सुचित्रा कुमारी ने पानापुर करियात थाना की पुलिस के साथ छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को बरामद करते हुए मौके से एक पिकअप और एक कार को जब्त किया गया है. जबकि, पुलिस की छापेमारी देख अंधेरे का लाभ लेते हुए शराब माफिया मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

शराब बरामदगी को लेकर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने कहा कि सूचना के आधार पर एसडीपीओ सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में पानापुर करियात थाना क्षेत्र के अररा गांव में छापेमारी की गई. पुलिस ने एक सुनसान खेत में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया है. साथ ही मौके से एक पिकअप और एक कार को भी जब्त किया है.

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उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस फरार शराब कारोबारी की पहचान के साथ शराब माफियाओं के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है, क्योंकि जिस जगह पर शराब की खेप का डीलिंग हो रहा था वह जगह हाईवे के किनारे पड़ता है. इसलिए पुलिस की नजर अंतरराज्यीय गिरोह के कारोबारी पर भी है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

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