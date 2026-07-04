/मुजफ्फरपुर-छपरा रूट पर पलटा शराब से लदा ट्रक; ड्राइवर-हेल्पर फरार, जांच में जुटीं पुलिस

राज्य चुनें
मुजफ्फरपुर-छपरा रूट पर पोखैरा टोल प्लाजा के पास एक बेकाबू ट्रक पलट गया. ट्रक पलटने पर शराब के कार्टन बाहर गिरकर सड़क पर बिखर गए. मौके पर तुरंत अफरातफरी मच गई, जबकि ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर भागने में कामयाब रहे. दुर्घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, इलाके को सुरक्षित किया और शराब उतारने का काम शुरू करने से पहले ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया. अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, तो शराब की लूट हो सकती थी.
यह घटना मुजफ्फरपुर के जैतपुर पुलिस स्टेशन इलाके में पोखरैरा टोल प्लाजा के पास हुई. पंजाब नंबर वाला एक ट्रक छपरा से मुजफ्फरपुर जा रहा था, तभी वह अचानक सड़क किनारे पलट गया, जिससे उसमें लदे शराब के कार्टन सड़क पर बिखर गए. ट्रक में शराब होने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई. इसी बीच, जैतपुर पुलिस को पलटे हुए ट्रक और शराब के बारे में जानकारी मिली. वे तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके को सुरक्षित किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जैतपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और सरैया SDPO अभिजीत कौर भी मौके पर पहुंचे. जांच के बाद, अब पलटे हुए ट्रक से शराब उतारने और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का काम चल रहा है. अनुमान है कि ट्रक में लगभग 50 लाख रुपए की शराब थी, जिसकी तस्करी खाद की बोरियों की आड़ में की जा रही थी.
इस घटना के बारे में सरैया SDPO अभिजीत कौर ने बताया कि जैतपुर थाना क्षेत्र के पोखैरा टोल प्लाजा के पास शराब से लदे एक ट्रक के पलटने की सूचना मिली थी. जैतपुर आउटपोस्ट (OP) की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मैंने भी मामले की जांच-पड़ताल के लिए घटनास्थल का दौरा किया. अभी पलटे हुए ट्रक से शराब उतारकर पुलिस स्टेशन ले जाने का काम चल रहा है. इसके बाद जब्त की गई शराब की गिनती की जाएगी और यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि यह खेप कहां से आई थी और कहां ले जाई जा रही थी.