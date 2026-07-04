/मुजफ्फरपुर-छपरा रूट पर पलटा शराब से लदा ट्रक; ड्राइवर-हेल्पर फरार, जांच में जुटीं पुलिस

यह घटना मुजफ्फरपुर के जैतपुर पुलिस स्टेशन इलाके में पोखरैरा टोल प्लाजा के पास हुई. पंजाब नंबर वाला एक ट्रक छपरा से मुजफ्फरपुर जा रहा था, तभी वह अचानक सड़क किनारे पलट गया, जिससे उसमें लदे शराब के कार्टन सड़क पर बिखर गए. ट्रक में शराब होने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई. इसी बीच, जैतपुर पुलिस को पलटे हुए ट्रक और शराब के बारे में जानकारी मिली. वे तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके को सुरक्षित किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जैतपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और सरैया SDPO अभिजीत कौर भी मौके पर पहुंचे. जांच के बाद, अब पलटे हुए ट्रक से शराब उतारने और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का काम चल रहा है. अनुमान है कि ट्रक में लगभग 50 लाख रुपए की शराब थी, जिसकी तस्करी खाद की बोरियों की आड़ में की जा रही थी.