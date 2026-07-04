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मुजफ्फरपुर-छपरा रूट पर पलटा शराब से लदा ट्रक; ड्राइवर-हेल्पर फरार, जांच में जुटीं पुलिस

मुजफ्फरपुर में शराब से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिससे शराब के कार्टन अचानक सड़क पर बिखर गए और अफरातफरी मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को घेर लिया और शराब की लूट को रोक दिया.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:10 AM IST
मुजफ्फरपुर-छपरा रूट पर पलटा शराब से लदा ट्रक; ड्राइवर-हेल्पर फरार, जांच में जुटीं पुलिस
Image Credit: मुजफ्फरपुर-छपरा रूट पर पलटा शराब से लदा ट्रक (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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