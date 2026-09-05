/मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का अनोखा तरीका: कॉपियों के पन्नों के बीच छिपा रखी थी 360 बोतलें, उत्पाद विभाग भी हैरान

शुरू में दिखा सिर्फ कॉपियों का बंडल

दरअसल, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम को सूचना मिली कि एक ऑटो में विदेशी शराब की खेप लोड की गई है. इसके बाद, उत्पाद विभाग के ASI राजा जन्मजय की अगुवाई में एक टीम बनाई गई और जांच के लिए भेजा गया. जब अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर में ऑटो को रोककर जांच की गई, तो सिर्फ कॉपियों का बंडल दिखाई दिया. पहली नजर में, जांच करने और ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद भी टीम को कॉपियों के बंडल के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि ड्राइवर ने बताया कि इसे कॉपियों का बंडल बताकर लोड किया गया था और कहा गया था कि इसे हथौड़ी थाना क्षेत्र में पहुंचाना है. लेकिन, जब उत्पाद विभाग की टीम ने बंडल खोले और कॉपी के पन्ने हटाए, तो वे हैरान रह गए.