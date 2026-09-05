/मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का अनोखा तरीका: कॉपियों के पन्नों के बीच छिपा रखी थी 360 बोतलें, उत्पाद विभाग भी हैरान

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मुजफ्फरपुर में कॉपी के पन्नों के बीच रख कर की जारी शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है. गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कॉपी के पन्नों के बंडल ले जा रहे एक ऑटो-रिक्शा को रोका. जांच के दौरान जो कुछ सामने आया, उसे देखकर टीम हैरान रह गई. हालांकि शुरुआत में गाड़ी में सिर्फ नोटबुक के बंडल ही दिख रहे थे, लेकिन अच्छी तरह जांच करने और बंडल खोलने पर पता चला कि पन्नों के बीच विदेशी शराब की बोतलें छिपाई गई थीं. इसके बाद, उत्पाद विभाग ने ऑटो-रिक्शा जब्त कर लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.
शुरू में दिखा सिर्फ कॉपियों का बंडल
दरअसल, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम को सूचना मिली कि एक ऑटो में विदेशी शराब की खेप लोड की गई है. इसके बाद, उत्पाद विभाग के ASI राजा जन्मजय की अगुवाई में एक टीम बनाई गई और जांच के लिए भेजा गया. जब अहियापुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर में ऑटो को रोककर जांच की गई, तो सिर्फ कॉपियों का बंडल दिखाई दिया. पहली नजर में, जांच करने और ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद भी टीम को कॉपियों के बंडल के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि ड्राइवर ने बताया कि इसे कॉपियों का बंडल बताकर लोड किया गया था और कहा गया था कि इसे हथौड़ी थाना क्षेत्र में पहुंचाना है. लेकिन, जब उत्पाद विभाग की टीम ने बंडल खोले और कॉपी के पन्ने हटाए, तो वे हैरान रह गए.
शराब तस्करी का नया तरीका
मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम के लिए शराब तस्करी का यह तरीका बिल्कुल नया था. तस्करों को लगा कि कॉपी के पन्नों के बीच शराब छिपाकर तस्करी करना और पुलिस से बचना एक सुरक्षित तरीका है, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने इस तरकीब का भी पर्दाफाश कर दिया. उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने बताया कि गुप्त सूचना के अधार पर एक ऑटो की जांच की गई तो कॉपी के पन्नों के बीच शराब का तस्करी करने का मामला सामने आया है. ऑटो रिक्शा पर रखे गए कॉपी के तीन बंडल को जब्त कर लिया गया है. उसके पन्नों के बीच से 360 शराब की बोतल बरामद किया गया है. फिलहाल, चालक मोहम्मद सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी है.