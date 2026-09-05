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मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का अनोखा तरीका: कॉपियों के पन्नों के बीच छिपा रखी थी 360 बोतलें, उत्पाद विभाग भी हैरान

मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का अनोखा तरीका सामने आया है. कॉपियों के पन्नों के बीच 360 बोतलें छिपा कर रखी गई थीं. इस अनोखे तरीके से उत्पाद विभाग की टीम भी हैरान रह गई.

Written ByManitosh kumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 05, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:13 AM IST
मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का अनोखा तरीका: कॉपियों के पन्नों के बीच छिपा रखी थी 360 बोतलें, उत्पाद विभाग भी हैरान
Image Credit: मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का अनोखा तरीका (जी मीडिया)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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