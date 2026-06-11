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मुजफ्फरपुर में कूरियर पार्सल से शराब की तस्करी का भंडाफोड़, 50 से अधिक विदेशी बोतलें बरामद

Muzaffarpur News: उत्पाद विभाग ने मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का खुलासा किया है. जिले में बेहद अलग तरीके से शराब की तस्करी की जाती थी. उत्पाद विभाग ने एक्शन लेते हुए 50 से अधिक विदेशी बोतलें को बरामद किया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:18 PM IST
मुजफ्फरपुर में कूरियर पार्सल से शराब की तस्करी का भंडाफोड़, 50 से अधिक विदेशी बोतलें बरामद
Image Credit: मुजफ्फरपुर में कूरियर पार्सल से शराब की तस्करी का भंडाफोड़

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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