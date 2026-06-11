दरअसल, शराब तस्करों ने दिल्ली से कुरियर के माध्यम से पार्सल बॉक्स में शराब को पैक कर लाया गया था. मगर, शराब कारोबारी इतने शातिर थे कि पार्सल वाले पैक में जो शराब की बोतलें रखी गई थी, उस शराब को स्कैनर मशीन से बचाने के लिए कार्बन और चमकीले वाले प्लास्टिक से हर बोतल को पैक किया था, ताकि शराब की खेप पकड़ी न जाए. लेकिन उत्पाद विभाग के मुखबिर ने पार्सल वाले शराब की पोल खोल दिया और खेप पकड़ी गईं.