Muzaffarpur Liquor Seized: शराब तस्करों ने जहरीले डकों को बनाया पहरेदार, फिर भी पुलिसवालों के हौसले नहीं हुए कमजोर, विदेशी दारू के साथ एक धराया

Muzaffarpur News: शराब की तस्करी करने के लिए शराब कारोबारी कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. इस क्रम में मुजफ्फरपुर के शराब कारोबारी मधुमक्खी वाले बॉक्स में शराब की खेप लेकर आ गए. गुप्त सूचना मिलने पर जब उत्पाद विभाग की टीम मधुमक्खी वाले बक्से में शराब तलाशने पहुंची तो मधुमख्यियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया. जख्मी होने के बावजूद भी उत्पाद विभाग की टीम मधुमक्खी के बक्से से शराब की खेप को खोजने में सफल रही. उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को जब्त किया और एक लग्जरी वाहन को भी जब्त किया है. इसके अलावा, एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है.

रात के अंधेरे में चलाया तलाशी अभियान

दरअसल, उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह को मुखबिर ने सूचना दी थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के खानपुर के एक लीची गाछी में मधुमक्खी पालन की आड़ में विदेशी शराब का कारोबार किया जा रहा है. उसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम रात के अंधेरे में अहियापुर थाना क्षेत्र के खानपुर में स्थित लीची गाछी में रखे गए बॉक्स के पास पहुंच कर मधुमक्खी के बक्सों की तलाशी ली. इसी बीच उत्पाद विभाग की टीम पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे कई उत्पाद कर्मी जख्मी हो गए. बावजूद इसके उत्पाद विभाग की टीम पीछे नहीं हटी और कई मधुमक्खी के बक्सों में छुपा कर रखी गई शराब की बोतल निकाल कर ही दम लिया. उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से एक बोलोरो और भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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मधुमक्खियों की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़

पूरे मामले को लेकर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर थाना क्षेत्र के खानपुर में स्थित लीची गाछी में छापेमारी कर मधुमक्खियों की आड़ में चल रही शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है. छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर मधुमक्खियों ने हमला भी किया, जिसमे कई उत्पाद विभाग के कर्मी घायल हुए हैं. फिर भी शराब की बोतलों को निकाल लिया गया. मौके से एक बोलेरो और भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार शराब तस्कर ने पूछताछ में बताया कि वह इसी मौसम में मधुमक्खियों की आड़ में शराब का तस्करी करते हैं और वह यूपी के सीतापुर से शराब की खेप को लाकर यहां बेचने का काम करता है. फिलहाल गिरफ्तार कारोबारी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार