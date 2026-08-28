/राशन गोदाम में चल रहा था शराब का सिंडिकेट, मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की रेड में 250 पेटी जब्त

मुजफ्फरपुर में सरकारी राशन की दुकान में चल रहे शराब के धंधे का उत्पाद विभाग की टीम ने खुलासा किया. साथ ही 25 लाख रुपए की शराब की खेप को जब्त किया था. मौके से राशन दुकानदार (PDS) के पुत्र रविकर कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे दिया था. उसके बाद आगे की कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम जुट गई थी. वहीं, मामले सामने आते ही जिलाधिकारी कुमार गौरव ने एक्शन लिया और पीडीएस दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने के लिए एसडीएम ईस्ट आनंद उत्सव को आदेश दिया है. दूसरी ओर जिलाधिकारी के आदेश पर उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने PDS दुकान का गोदाम को सील कर दिया है.