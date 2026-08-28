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राशन गोदाम में चल रहा था शराब का सिंडिकेट, मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की रेड में 250 पेटी जब्त

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में PDS दुकान के गोदाम से शराब की खेप मिली है. शराब मिलने के बाद PDS दुकान के गोदाम सील कर दिया गया है. डीएम ने राशन दुकान के लाइसेंस रद्द करने का आदेश एसडीएम को दिया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:00 PM IST
राशन गोदाम में चल रहा था शराब का सिंडिकेट, मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की रेड में 250 पेटी जब्त
Image Credit: मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की रेड में 250 पेटी शराब जब्त (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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